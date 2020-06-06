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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tamamen mühendislerimizin ürünü olan eser, ekonomimize yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak. 7 yılda kendini finanse ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu büyük değişimi kavrayamadığı için eser siyasetiyle değil, milletin ortak değerlerini istismarla ayakta kalmayı çalışanları teessüfle izliyoruz. Dünya koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz. Çanakkale'deki köprünün son bloğunu yerleştirdik. GAP'ın en büyük projelerinden Ilısu Barajı bize nasip oldu. 

Son acil durum hastanelerinin üçünü 45 günde tamamladık. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı hizmete sunduk. Dün Ankara'da 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Yusufeli Barajı'ndaki ilerlemenin gururunu yaşıyoruz. Kamu düzenini başarıyla yöneten Türkiye kutlu yürüyüşüne asla ara vermemiştir.

Maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat edeceğiz.

İhracatta, turizmde, ticarette çok güçlü gelişmeler bekliyoruz. Geleceğe ümitle bakmak için pek çok sebep var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya dünden daha yakın ve kararlıyız.  Ekonominin çarkları tam güç dönmeye başladı.

576 HİDROELEKTRİK SANTRALİ ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK

Bizi yolumuzdan alıkoyacak hiçbir engel görmüyoruz. Ülkemizin kalkınma mücadelesinde barajların sembolik bir önemi vardır. Bu ülke yıllarda Allah'ın lütfu olan suların topraklarından akıp gitmesini seyretmiştir. Tarım arazileri susuzluktan çatlarken, şehirler susuzluktan kavrulurken yağışta su her şeyi önüne alıp götürürken biz kendi insanımızın değerlerine savaş açanlarla uğraşıyorduk. Baraj inşaası bu geri kalmışlıktan kurtuluş mücadelesinin sembolüydü. Rahmetli Adnan Menderes'in önem verdiği konulardan birisi baraj konusu olmuştu. Rahmetli Demirel de siyasetini baraj üzerine kurmuştur. Erbakan Hoca'da da özel bir önemi vardır. 585 yeni baraj ilave ettik. 2003'ten öne ülkemiz toplam 105 adet hidroelektrik santrali inşa edebilmişti.18 yılda 576 hidroelektrik santralini daha ülkemize kazandırdık. 228 gölet sayısına 329 adet daha ilave ettik. 89 içme suyu varken 247 ilave tesisi daha milletin hizmetine sunduk. 

1,5 MİLYAR TL KATKI SAĞLAYACAK

Ülkemizde en büyük bölgesel kalkınma projesi olan GAP bünyesindeki projelerin çok önemli bir bölümü bizim dönemimizde inşa edildi. GAP'ta sulanan arazi bölgesini yüzde 19'dan yüzde 53'e çıkardık, verimliliği artırdık. Yusufeli Barajı'nın 3 milyonuncu metreküp dökme törenine şahitlik ediyoruz. 4'te 3'lük gerçekleşmeyi geride bırakıyoruz. Su bakımından çok önemli bir havzadır. 50 elektrik üretim tesisi faaliyet gösteriyor. Her biri devasa büyüklükteki baraj ve elektrik santralleri ülkemize hizmet veriyor. 540 megawatt kurulu güce sahip olacak Yusufeli Barajı bu gerdanlığı imamesi durumundadır. 275 metre gövdesiyle 100 katlı binanın yüksekliğine eşdeğerdir. Tamamen kendi mühendislerimizin ürünü olan bu eser ekonomimize yılda 1.5 milyar lira katkı sağlamanın yanında, Çoruh Vadisi'ni taşkınlardan koruyacaktır. Barajla birlikte, yollar, köprüler, menfezler, tüneller ve yeni Yusufeli İlçemiz inşa edildi. Burada adeta yepyeni hayat alanı kuruluyor. Kontrolüne gittiğimizde bu eser nadide ve dev bir eser. 

Hidroelektrik santral nedir, sulama nedir. Bunları gördüklerinde şaşıracaklarına inanıyorum. Dağların arasında böyle bir eserin yapılmış olması bizim için ayrı bir övünç kaynağıdır. Ülkemize bu eserin kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Yüklenici firmayı tebrik ediyorum. Rize Merkez Güneysu ilçesi Taşlıdere Vadisi ıslahının hayırlı olmasını diliyorum.

Yusufeli Barajı 7 yılda kendini finanse ediyor. Yılda 1.5 milyar lira bütçemize katkı sağlayacak. Yatırım olarak fizibl bir yatırım. Zor ama neticesi güzel.

Erdoğan'ın talimatıyla butona basılıp beton dökümü gerçekleşti.

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