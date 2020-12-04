  • BIST 1.330
  • Altın 461,380
  • Dolar 7,7860
  • Euro 9,4708
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Aşı olma konusunda sıkıntım yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı) Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur nasıl oraya mesajlar verilir öğrenmesi lazım." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Aşı olma konusunda sıkıntım yok

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; 

KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET DAVASI

Her şeyden önce eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içinde tabi ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır.

Nitekim avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar.

Olay budur. Çünkü edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur, nasıl mesajlar verilmesi gerekir, bunu bilmesi lazım.  

CHP'DEKİ TACİZ SKANDALI

CHP'nin şirazesi kaybolmuştur. İstikametini kaybetmiştir.

"AŞI OLMA KONUSUNDA SIKINTI YOK"

Çeşitlilik var. Uğur Bey ile ben de bizzat görüştüm. Olay sadece Çin değil, Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Konuyla ilgili olarak da şahsen benim aşı olmak konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. Tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için gerekeni yapacağız. 

Temennimiz bir an önce vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır.

FRANSA'NIN SKANDAL 'DAĞLIK KARABAĞ' KARARI

Sorunuz çok çok yerinde. Her şeyden önce MİNSK bir arabulucu gruptur. Kalkıp da bağlayıcılığı olmayan böyle bir yola tevessül etmesi manidardır. Fransa'nın bir defa arabulucu hüvviyeti zaten kaybolmuştur. Niye? Sen arabulucusun. Macron Fransa'nın başına beladır. Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim o'dur ki, bir an önce Fransa Macron belasından kurtulsun. Aksi takdirde 'sarı yelekliler'den kurtulamayacak. Sarı yelekliler daha sonra kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Böyle bir bela ile karşı karşıya.

Bakanlar içinden de olumsuz karar alanlar var. Şu anda değerli kardeşim Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. 'Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler' dedi. Aynı tavsiyeyi ben de veriyorum. Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır. 28 yıldır buralar işgal altında. ABD'de Rusya da bunu kabul ediyor. Fransa da bunu kabul ediyordu. Azeri kardeşlerimiz göbeğini kendileri kestiler. Hayırlı olsun diyoruz. Salı günü ben de nasip olursa oradaki törenlere eşimle katılacağım.

KORONA'YA YAKALANAN KADİR TOPBAŞ'IN SAĞLIK DURUMU

Bu sabah oğlu ile görüştüm. Şu anda daha iyiye gidiyor dedi. Maalesef bir sıkıntılı dönemi atlattı. 15-16 gün önce kendisiyle görüştüğümde durum böyle değildi. Sonrasında olumsuz bir hava esti. Temenni ederiz ki yoğun bakımdan bir an önce çıkar. Duadayız. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski Bakan Nevzat Ayaz son yolculuğuna uğurlandı04 Aralık 2020 Cuma 14:09
  • RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Uluslararası paydaşlarımızı Türkiye'de ofis açmaya davet ediyorum04 Aralık 2020 Cuma 13:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı için Ayasofya'da04 Aralık 2020 Cuma 13:40
  • Van'da teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi04 Aralık 2020 Cuma 13:31
  • Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin bir lojistik güç olması için hep birlikte çalışıyoruz04 Aralık 2020 Cuma 13:30
  • Tacizle suçlanan eski CHP'li başkan için istenen ceza belli oldu04 Aralık 2020 Cuma 13:27
  • Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. hakkında 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame04 Aralık 2020 Cuma 13:24
  • İzmir'de korkutan deprem04 Aralık 2020 Cuma 13:17
  • TSK'den Katar Destek Kuvvet Birliğine havan eğitimi04 Aralık 2020 Cuma 13:03
  • Ege'de 'geri itmeyi' inkar edenleri yalanlayan görüntüler04 Aralık 2020 Cuma 13:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti