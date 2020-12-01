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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, açılışa hazır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Aralık’ta açılacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) yeni binasında son hazırlıklar yapılıyor.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, açılışa hazır

Dünyanın en büyük konser salonlarından birisi olacak yeni CSO binasında, toplam 2023 koltuk kapasiteli Büyük Salon ve 500 koltuk kapasiteli Mavi Salon, kültür ve sanat tutkunlarının yeni adresi olacak. 23 yıl önce temeli atılan ve senelerdir inşaatı tamamlanamayan CSO binasının yapımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un çalışmalarıyla hız kazandı ve 194 senelik geçmişi bulunan orkestra yeni binasına kavuştu. 83 milyon avroya mal olan yeni müzik kampüsünün içinde CSO’nun tarihi binası da bulunuyor. Başkent'in merkezinde Ankara Kalesi ve Anıtkabir'in görüş ekseninde yer alan kampüs, dünyanın dört bir yanından en saygın orkestraları ve solistleri ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açılışa saatler kala binada son hazırlıklar sürüyor. Covid-19 salgını nedeniyle yoğun önlemlerin alınacağı açılış programına sınırlı sayıda dinleyici HES koduyla kabul edilecek.

ŞEF DELİORMAN: SALONUN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ AKUSTİĞİ

Yuvarlak yapıdaki büyük salonun doğal akustiğine dikkat çeken CSO Şefi Cemi’i Can Deliorman, "Bu salonun en büyük özelliği akustik olarak bir senfoni orkestrasına ev sahipliği yapabilecek olması. Yani bir solist, bir grup, bir oda müziği topluluğu, bir koro bu salona geldiğinde hiç mikrofon kullanmadan, 2 bin kişinin üzerinde dinleyiciye, bu kadar büyük bir hacimde, büyük bir müzik şöleni yaşatacak. Yani salonun en büyük özelliği akustiği. Bu konser salonu aslına bakarsanız Ankara ile bütünleşecek bir ikonik yapı. Bu ne demek? Konser salonları büyük metropollerde şehirlerle özdeşleşirler. Berlin’de gördüğümüz gibi Berlin Filarmoni Salonu, Sidney’de gördüğümüz gibi Opera Salonu, Hamburg’da gördüğümüz gibi Elbphilharmonie Salonu, bunlar o şehirlerle özdeşen ikonik binalar. Dolayısıyla bu binanın da iç ve dış olarak çok özel bir mimari yapısı var. Ankara’yı, Türkiye’yi temsil edecek bir yapı olduğunu düşünüyorum. Hem iç mekanlarıyla hem dış mekanlarıyla bir kültür sanat adası olarak, bir müzik adası olarak dizayn edildi. 3 salonumuzda da, dış mekanlarda da Ankaralı dinleyiciye çok çeşitli güzel içerikler sunacağımızı düşünüyorum. Bizim için korkunç bir mutluluk burada olmak. Böyle uluslararası çapta bir eve sahip olmak, burada dünya yıldızlarını ağırlayacak olmak, burada müzik üretecek olmak bizim en büyük motivasyonumuz şu anda" diye konuştu.

SOPRANO GHEORGHIU PROVA YAPTI

Yeni CSO binası, dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu ve dünyanın en iyi piyano ikilileri arasında gösterilen Güher ve Süher Pekinel kardeşleri 3 ve 4 Aralık'ta Şef Deliorman yönetimindeki konserde ağırlayacak. Ünlü soprano Angela Gheorghiu, açılış programı öncesi CSO ile birlikte ilk provasını yaptı. Gheorghiu’nun provasını DHA görüntüledi.

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