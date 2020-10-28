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Cumhuriyet coşkusu Azerin’le yaşandı

Cumhuriyetin ilanının 97’nci yılını kutlamak için Keçiören Belediyesi Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. Kutlamada Azerbaycan Türki Azerin de konser verdi.
Cumhuriyet coşkusu Azerin’le yaşandı

Azerin konserine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti 26’ncı dönem Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Keçiörenliler Cumhuriyetin ilanının 97’nci yılını coşkulu Azerin konseriyle kutladı. Konser coşkusuna başından sonuna kadar ortak olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye Cumhuriyeti devleti küllerinden doğan, küllerinden devleşen, yeniden dirilen, dünyayı diz çöktüren ve istiklalini ilan eden büyük bir cumhuriyettir. Milyonlarca şehidimizin kanı ile aldığımız bu toprakları bizlere vatan yapan başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına, tüm şehit ve gazilerimize yüce Rabbim’den rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun. Cumhuriyetimizin 97’nci yılı kutlu olsun, devletimiz ebed müddet var olsun.” dedi.

 “VATANI OLMAYANIN MEZARI DA OLMAZ”
Konser öncesinde salondakilere hitaben konuşan Başkan Altınok, “Atatürk diyor ki, ‘Ey Türk gençliği! Atanı tanıdıkça kendinde büyük işler başarmak için güç, kuvvet ve kudret bulacaksın.’ İşte biz binlerce yıllık tarihi olan ulu çınar bir milletin torunlarıyız. Bir şairimiz de diyor ki, 'Ölmeye vatan yahşi, olmaya vatan yahşi.'  Yani olmak için, yaşamak için vatan lazım, ölmek için de vatan lazım. Vatanı olmayanın mezarı da olmaz.” ifadelerini kullandı. 

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“CUMHURBAŞKANIMIZ ‘ŞAHİN BİR POLİTİKA’ İZLİYOR”
Altınok, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamamalarını Türk ve İslam düşmanlığı olarak tanımlayarak, Fransa Cumhurbaşkanını kınadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız ürünlerine boykot çağrısının milli bir duruş olduğunu kaydeden Altınok, şunları söyledi:

“Makron'u kınıyoruz. Kafayı Türkiye'ye takmış, nereye baksa Türkiye'yi görüyor. Geçmişte bizi birbirimize düşürmüşlerdi, kafamızı kaldırıp etrafımızı göremiyorduk. Artık milli menfaatlerine, geleceğimizin menfaatlerine, masum ve mazlum milletlerin menfaatlerine yönelik politika izleyen, hakkını ve hukukunu savunan bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Dertleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la. Çünkü onlara dikilen, onlara karşı dik duruş sergileyen bir tek Cumhurbaşkanımız var. Asıl dertleri Türkiye’dir. Önce Cumhurbaşkanımızı indirip sonra da taşeronlarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetme derdindeler. Ama Cumhurbaşkanımız şahin bir politika izliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli menfaatlerini savunan bir politika izliyor. Bu nedenle de dolar ve avro artıyor, Türkiye'yi ekonomik yönden yıpratmak istiyorlar. Türkiye geliştikçe, silah sanayisini kendisi kurdukça emperyalistler hedef olarak bizi görüyorlar.”

“SONUNA KADAR CAN AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ”
Türkiye’nin, Ermenistan ile haklı mücadelesinde Azerbaycan’a daima destek verdiğini de hatırlatan Altınok, “Türkiye eğilmeden, bükülmeden, kıvırmadan dimdik Azerbaycan'ın yanında duruyor. Azerbaycan da Ermeniler tarafından 30 yıl önce işgal edilen topraklarını almak için birçok şehit veriyor. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' diyerek vatan ve devlet olmanın bedelini ödüyorlar. Biz de sonuna kadar Can Azerbaycan'ın yanındayız. Yüce Rabbim Azerbaycan Türk ordumuzu muvaffak eylesin. İnşallah bir an önce Karabağ'da Azerbaycan bayrağı dalgalansın.” dedi.

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