Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Mamak’ta Cumhuriyet koşusu yapıldı.

Üreğil Millet Bahçesi’nde 1500 metrelik parkurda gerçekleştirilen koşuya, 13 okuldan, 8 takım ve 100 sporcu katıldı. Dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Mamak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce organize edilen Cumhuriyet Koşusu’na, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Hepiniz birer şampiyonsunuz

İlçede cumhuriyet coşkusunu her alanda yaşatıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse "Bugün burada cumhuriyetimizin ateşini hiç sönmeyeceğini bir kez daha kanıtladınız. Gösterdiğiniz efor ve koşular nedeniyle sizleri kutluyorum. Bizim gözümüzde, hepiniz birer şampiyonsunuz. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun" dedi.

Bu yarışmalar geleceğe yatırım

Bu güzel milli kutlama ve anma günleri çocukların yeteneklerini geliştirmek için bir fırsat olduğunu ifade eden Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, “Çocuklarımızın gelişimine her alanda katkı sağlayan Mamak Belediyesi’ne ve Atletizm Federasyonu’muza çok teşekkür ediyorum. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize her anlamda başarılar diliyorum. Burada düzenlenen yarışmalar aslında çocuklarımızın gelecekte kazanacakları formasyonunu belirliyor. Bizleri bu tür etkinlikte bir araya getiren başta Belediye Başkanımız Murat Köse’ye teşekkürlerimi iletiyorum. Cumhuriyetimizin 98.yılı hepimize kutlu olsun” dedi.

Cumhuriyet Koşusu heyecanına ortak olacağız

Böyle güzel, işlevsel bir alanı Mamak’a kazandıran Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkürlerini ileten Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, “Bugün Mamak’ın en güzel millet bahçelerinden biri olan Üreğil Millet Bahçesi’nde, çocuklarımızın yapacağı Cumhuriyet Koşusu heyecanına ortak olacağız. Cumhuriyetimizi bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Yarışmaya katılan bütün yarışmacılarımıza başarılar diliyorum” dedi.