Cumhuriyet ziyareti

Cumhuriyet Bayramı, 96. yılında coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet’in ilan edildiği Ulus’taki 1. Meclis Binası’na, şu an Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet veren 2. Meclis Binası’na ve Anıtkabir’e bu anlamlı günde binlerce kişi akın etti.

Cumhuriyet Bayramı, 96. yılında coşkuyla kutlandı. Ülke genelinde pek çok etkinlik ve tören düzenlendi. Kutlamalar kapsamında Başkent’teki ilk tören Anıtkabir’de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet’in 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk 'ün mozolesine çelenk bıraktı.

DOLDU TAŞTI…

96 yıl önce Cumhuriyet’in ilan edildiği Ulus’taki tarihi 1. Meclis Binası’na, şu an Cumhuriyet Müzesi olarak kullanılan 2. Meclis Binası’na ve Anıtkabir’e binlerce kişi günün ilk saatlerinden itibaren akın etti. Türkiye’nin dört bir yanından otobüslerle gelen öğrenciler ve vatandaşlar bu anlamlı günde Ankara’da olmaktan mutluluk duydu. Cumhuriyet’in ilk yıllarına tanıklık eden tarihi yapıları dolaşan ziyaretçiler duygusal anlar yaşadı. Müzelerde o dönemlere ait sergilenen fotoğraflar, bazı özel eşyalar ile o dönemde mecliste alınan kararlar ve kanunlar bir hayli dikkat çekti. Vatandaşlar ve öğrenciler günün anısına doyasıya fotoğraf çektirdi.

MEHTERAN EKİBİ KONSER VERDİ

Binlerce kişinin katılımıyla TBMM önünden Ulus’taki Birinci Meclis Binası’na kadar ‘29 Ekim Kortej Yürüyüşü’ yapıldı. TBMM’nin Atatürk Bulvarı kapısı önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet’in ilan edildiği Birinci Meclis’te sona erdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Mehteran ekibi yürüyüşün sonunda ‘Cumhuriyet Konseri’ verdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, dün gün boyu düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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