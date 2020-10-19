Damperi açılan kamyon, yön tabelasını yıktı

Eskişehir’den yola çıkan S.Ç. idaresindeki kumaş yüklü 26 SD 341 plakalı kamyonun, D-200 karayolu Alpu kavşağı yakınlarında seyir halindeyken damperi açıldı. Açılan damperin içindeki kumaş yükü yola saçılırken, damper kara yollarının yön tabelasını yerinden söktü. Kazada maddi zarar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen kara yolları ekipleri, yön tabelasını yoldan kaldırdı. Kamyon şoförü S.Ç., seyir halindeyken bir anda damperin kendiliğinden açıldığını ve yön tabelalarını yerinden söktüğünü söyledi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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