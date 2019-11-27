Darbecinin ismi kazınacak

12 Eylül darbe döneminin baş aktörü Kenan Evren’in bu ülkede artık esamesi dahi okunmayacak.

“Bu nasıl olacak?” diye sorarsanız…

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bir önceki gün Meclis'e "Darbeci Kenan Evren'in adı her yerden silinsin" teklifini getirdi ve tüm partilerden bu teklife destek geldi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, “CHP’nin bu önerisi yerinde ve doğrudur. Bütün belediye meclisleri tersine işlem yapıp Kenan Evren caddesi, mahallesi, ilçesi, ne varsa bu isimler milletimizin vicdanında karşılık bulacak örnek şahsiyetlerin ismiyle değiştirilmeli. CHP’ye teşekkür ediyor ve belediye meclisleri ile idareleri göreve davet ediyoruz” dedi.

MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül, ‘’Kenan Evren isminin bir takım yerlerde olmasını bizler de kabul edecek değiliz. Derhal faaliyete geçilmelidir” diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, “Bir darbecinin isminin sokaklarda, caddelerde bulunmasını hazmedemiyorum” ifadelerini kullandı.

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da darbeci Kenan Evren’in isminin kaldırılması teklifine destek verdi.

Darbeye ve darbecilere karşı böylelikle güzel ve anlamlı bir cevap verildi. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu geç bir karar oldu! “Her kesimin ve Meclis’te grubu bulunan partilerin desteğini alan bu teklif daha önce verilemez miydi?” diye de sormakta fayda var diye düşünüyor. Nihayetinde bu teklif geç ama sevindirici bir adım oldu.

Durum böyle iken ülkeyi kaosa sürüklemiş, masum insanlara acı çektirmiş bir darbecinin isminin Türkiye’de yaşatılması herkesin içini acıtıyordu. Halkın meclisine gelen ve tüm partilerin desteğini alan söz konusu teklifin yasalaşması ile Kenan Evren ismi her yerden kazınacak inşallah.

Kenan Evren deyince 12 Eylül dönemindeki yaşananları da hatırlatmak gerekir. O karanlık günlerde TBMM kapatılmış, parti genel başkanları tutuklanmış 650 bin kişi gözaltına alınmış, 230 bin kişi sıkıyönetimde yargılanmış, pek çok kişi yok yere idam edilmişti.

***

Teklif Meclis gündemine getirilince gözler Başkent’in Evren ilçesine çevrildi. Çünkü Çıkınağıl isimli Ankara’ya bağlı bir yerleşim yerinin iken 1983 yılında Kenan Evren'in soyadına atfen adı Evren olarak değişmişti. Evren 1990 yılında çıkarılan bir yasa ile ilçe statüsüne kavuşmuştu.

Meclis’e gelen ilgili teklifin yasalaşması halinde Evren ilçesinin ismi de dahil darbeci Kenan Evren’i andıran her şeyin adı değiştirilecek.

Bu anlamda adları değiştirilecek yerlere demokrasiye vurgu yapacak isimlerin verilmesi tüm darbecilere ve darbe severlere en güzel cevap olacağını düşünüyorum. İnşallah bu doğrultuda isim verilirse sevinç katlanır.

