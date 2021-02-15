Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne işçi alınacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne 16 işçi alınacak .

İlgili ilan 15 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

Matbaa işçisi ve baskıcı işçisi olarak görev yapacak olan yeni personeller, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi’ndeki işyerlerinde istihdam edilecek.

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