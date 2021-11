MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen toplam 60 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen can salındaki 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince gece saat 01.35'te kurtarılarak, Datça Limanına getirildi. Ayrıca, sabah saatlerinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine Datça açıklarında, iki can salı içerisindeki 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince saat 06.00'da kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.