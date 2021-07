Delta kabusu bitmeden yenisi başladı! 30 ülkeye yayıldı

Dünya Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının endişesini yaşarken, Peru'dan kötü bir haber geldi. İlk olarak geçen yıl Ağustos ayında Peru'da ortaya çıkan Lambda varyantının giderek yayıldığı açıklandı. Lambda 30 ülkeye yayıldı.

Dünya koronavirüs ve varyantlarıyla savaşırken, korkutan bir gelişme daha yaşandı. Delta varyantının ardından her geçen gün yayılan yeni bir varyant daha çıktı.

"Lambda" olarak adlandırılan yeni varyant, ilk olarak Peru’da tespit edildi. Lambda varyantı bugüne kadar 30 ülkeye yayıldı.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Peru'da Lambda'nın Nisan ayından bu yana varyantlar için test edilen yeni enfeksiyonların yüzde 81'inden sorumlu olduğunu belirtiyor.

Bilim insanları, bu varyantın daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha dirençli olabileceğinden endişe ediyor.

DELTA TEHDİDİ BÜYÜYOR

Dünyada hızla yayılan Delta varyantı da şu ana kadar Türkiye dahil 65 ülkede görüldü. Griple karıştırılan belirtileri baş-boğaz ağrısı, burun akıntısı olan varyasyonun yeni semptomlarından biri de işitme kaybı. Etkisini azaltmak için ise aşılama kritik.

Hızlı yayılmasıyla bilinen ve Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının belirtileri griple oldukça benzer. Uzmanlar, benzer semptomların test ve izolasyon tedbirlerinden geri kalınmasına sebebiyet verdiğini söylüyor.

ÜLKEDE VİRÜSE YAKALANAN 10 KİŞİDEN BİRİ ÖLÜYOR

New York Post’un haberinde corona virüs nedeniyle nüfusa oranla en fazla can kaybının görüldüğü Peru’da bunun sebebinin Lambda varyantı olduğu ve ülkede virüse yakalanan her 10 kişiden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanları, Lambda varyantının 'potansiyel olarak artan bulaşıcılığa veya nötralize edici antikorlara karşı olası artan direnCe yol açabilecek bir dizi mutasyon taşıdığının altını çizdi.