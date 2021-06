Demirel Ya Hak Diyerek Ok Attı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Nene Hatun Kız İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Geleneksel Türk Okçuğu Gelenekten Geleceği Projesi" tanıtım programına katıldı.

Eğitimde Rehberlik ve Denetleme Modeli (ERDEM) Destek Programı 2020 programı4 kapsamında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında açılan serginin kurdelasını da Başkan Demirel kesti.

Demirel daha sonra ok yapımı çalışmalarının yapıldığı atölyeleri gezerek proje hakkında detaylı bilgi aldı. Kız öğrenciler geleneksel okçuluk kıyafetleriyle ok atışları yaparken, tam isabet vuruşlarıyla büyük beğeni kazandılar. Başkan Demirel de 'Ya Hak' diyerek ok atışı yaptı. Hedefi vuran Demirel katılımcılardan alkış aldı.

TÜRK TARİH MÜZESİNİ ZİYARET EDİN

Öğrencilere önemli nasihatlerde bulunan Demirel, "Ecdadımızın dönemin önemli silahı olan okçuluk alanında çok ileri düzeydiler ve savaş meydanlarında önemli başarılar kazandılar. Sizler de hem geçmişimizi çok iyi tanıyacaksınız, hem de bilim ve teknoloji yakından takip ederek kendinizi her alanda geliştireceksiniz. Şanlı tarihimizi en doğru kaynağından gezerek görerek öğrenmeniz için Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı yaptık. Tarihimizle ilgili birçok bilginin belgenin, heykelin, resim ve rölyeflerin yer aldığı müzemizde okçulukla ilgili de doğru bilgilere ulaşabileceğiniz alanlarımız yer alıyor. Türk dünyasında benzeri olmayan müzemizi mutlaka ziyaret ediniz" şeklinde konuştu.

Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç da belirlenen program dahilinde ilçedeki bütün öğrencilerin müzeyi ziyaret etmelerini sağlayacaklarını söyledi. Kırbaç günün anısına Demirel ok yay takımı hediye etti.