Deniz olmayan Ankara'yı martılar işgal etti

Denize 270 kilometre uzaklıkta olan Ankara'yı martılar bastı. Karadeniz'den gelen balık kamyonlarının peşine takılan martılar şehirde yaşayanları şaşırttı.

En yakın sahile, 270 kilometre uzaklıkta olan Ankara, bugün martı sesleriyle uyandı. Karadeniz’de tutulan balıkları taşıyan kamyon sadece balık değil, martı da getirdi. Kamyonla beraber, Karadeniz’den İç Anadolu’ya gelen martılar, başkentlileri şaşırttı.

Bozkırın merkezi olan Ankara, bu sabah farklı görüntülere sahne oldu. Karadeniz’den İç Anadolu’ya kadar sadece balıkların peşine takılıp gelen martılar, Ankara’daki balıkçılara dadandı. Başkentlilerin görmeye alışkın olmadığı bu sahne karşısında oldukça şaşırdılar.

KAMYONUN PEŞİNDEN GELDİLER

Karadeniz’de avlanıp, Ankara’ya getirilen balıkçı kamyonu, bugün başkentte renkli görüntülere sebep oldu. Başkent, bu sabah araba gürültüsü yerine martı çığlıklarıyla uyandı. Binlerce martı, kamyondaki balıklara takılarak, İç Anadolu’ya kadar geldi.

Denizin olmadığı Ankara’ya martıların akın etmesi, renkli görüntülere sebebiyet verdi. Ankara’ya en yakın deniz 270 km uzaklıkta. Martılar, şu anda Ankaralı esnafın verdiği balık parçalarıyla besleniyor. Martıların zaman zaman balık kasalarından balık çalındığı da görülüyor.