  • BIST 1.405,100
  • Altın 489,14
  • Dolar 8,4030
  • Euro 9,9600
  • Ankara 37 °C
  • İstanbul 33 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 32 °C
»

Denizli'de askeri kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı

Denizli'de, askeri kışla yakınındaki çalılık alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.
Denizli'de askeri kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı

Denizli'de, askeri kışla yakınındaki çalılık alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan, ateşe verildi. Kışladaki nöbetçiler tarafından fark edilen ve müdahale etmek istenilen şüpheli, bölgeden kaçtı. Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin yakalandığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Düzce'de çerez fabrikasında yangın03 Ağustos 2021 Salı 14:13
  • Hatay'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim03 Ağustos 2021 Salı 14:10
  • Erzurum ve Osmaniye'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı03 Ağustos 2021 Salı 13:51
  • Mansur Yavaş: Mesire alanlarında mangala ara veriyoruz03 Ağustos 2021 Salı 13:45
  • Emine öğretmen, toprağa verildi03 Ağustos 2021 Salı 13:43
  • Prof. Dr. Şahin'den yeni yangın uyarısı03 Ağustos 2021 Salı 13:40
  • Manavgat'taki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor03 Ağustos 2021 Salı 13:30
  • Hırsızı eline yaptırdığı dövme yakalattı03 Ağustos 2021 Salı 13:23
  • Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak03 Ağustos 2021 Salı 13:19
  • Diyarbakır’da katı atık yağ deposunda yangın03 Ağustos 2021 Salı 13:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti