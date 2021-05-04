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Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamaları!

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamaları!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında "Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir." açıklamasında bulundu.

"MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır." diyen Bahçeli şöyle konuştu:

"Cumhuriyetin 100. yılında '100 Maddelik Yeni Anayasa' adıyla, 100 maddelik anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır. Partimiz, 100 maddelik yeni anayasa önerisini milletimize, siyasi muhataplarımıza bugün itibarıyla duyurmaktadır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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