Devlet erkanı Babalar Günü mesajları

21 Haziran 2020 Babalar Gününe kayıtsız kalmayan devlet erkanı sosyal medya hesaplarından hem babalarının hem de bütün babaların Babalar Gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Haziran 2020 Babalar Gününü sosyal medya hesabından, ilk kahramanlarımız olarak nitelediği babalarımızın Babalar Gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın #BabalarGünü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.

Emine Erdoğan: Babalar, gölgesinde güvenle yaşadığımız ulu çınarlardır. Baba ocağı, herkesin ilk anayurdudur.

Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların #BabalarGünü’nü kutluyorum.

Kemal Kılıçtaroğlu: Çocuklarının kahramanı cefakar babaların #BabalarGünü kutlu olsun.

Meral Akşener: Baba olmak çok zor iştir...

Gerçekten baba olmayı başarabilmiş tüm babalarımızın #BabalarGünü kutlu, ahirete göçmüş babalarımızın mekanları cennet olsun.

Berat Albayrak: Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babalarımızın #BabalarGünü’nü kutluyorum.

Abdulhamit Gül: Baba, kahramandır. Zorlukları sırtlayan, dertleri yüklenen, yol gösterendir.

Başta evladını vatan kahramanı kılan şehit babaları olmak üzere tüm babaları saygıyla selamlıyorum.

Mevlüt Çavuşoğlu: #BabalarGünü’nüz kutlu olsun.

Bekir Pakdemirli: Bugün kahramanlarımızın günü.

Hayat boyu örnek aldığım rahmetli babam Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli ve tüm ahirete göçen babalarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Öncelikle şehit ve gazi babalarımız olmak üzere, vefakar ve cefakar tüm babalarımızın #BabalarGünü'nü kutluyorum.

Mehmet Nuri Ersoy: Hayatlarımızın ilk kahramanları; emekleri, şefkatleri ve tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan tüm babalarımızın #BabalarGünü kutlu olsun.

Murat Kurum: Her zorlukta yanımızda olan, bizleri hayata hazırlayan, bize çevre sevgisini aşılayan; haklarını asla ödeyemeyeceğimiz babalarımızın #BabalarGünü kutlu olsun.

Fatih Dönmez: Okulda da evde de öğretmenim, hayattaki yol göstericim ve hocam; babam...

Babalar günün kutlu olsun.

Tüm babaların #BabalarGünü kutlu olsun.

Mehmet Kasapoğlu: “Baba!

Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım!

Ne zulüm, ne ölüm, ne korku

başımı eğemez!

Yalnız senin elini öpmek için eğilir başım.”

#BabalarGünü kutlu olsun.

Ziya Selçuk: Babalar, bütün çocuklara babadır. Başkasının, benim diye ayırmaz çocukları. Bizim başta bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bütün çocuklar bizimdir ve hepsine baba olduğumuzda, anne olduğumuzda aile olabiliriz ancak. Bunu kalbinde duyan bütün babaların babalar gününü kutluyorum.

Adil Karaismailoğlu:

Baba sığınaktır, korunaktır, merhamettir, rehberdir. Bizleri sımsıkı koruyan dev bir kalp, yaslandığımız çınardır. Hayat yolculuğumuzun kahramanı olan tüm babalarımızın, Babalar Günü kutlu olsun!

Msb: Mavi Vatanın koruyucuları babalar gününde de görevde.

Cesaretin, şefkatin, fedakârlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların "Babalar Günü" kutlu olsun...