DİĞER BELEDİYELERE DE ÖRNEK OLMALI

Ankara’da görev yapan yerel basın mensupları olarak elimizden geldiğince şehrimizdeki sorunları dile getirip, çözüm üretilmesine aracı oluyoruz. Sorunları yeri geliyor haber olarak yeri geliyor sözlü olarak ilgili mercilere iletiyoruz.

Kent haberciliği alanında birçok sorunu ele alıyoruz ve çözülmesine yardımcı oluyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski dönemlerde yaptığımız haberlere çok geç karşılık verir bazen de hiç bir şekilde muhataba alarak cevap vermezdi.

5 buçuk milyonluk Ankara’nın kaptanı Sayın Mansur Yavaş ve yönetimi, itiraf etmeliyim ki bu konularda daha duyarlı ve şeffaf. Özellikle biz basını ilgilendiren konularda Sayın Volkan Memduh Gültekin’in başı çektiği Büyükşehir’in Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı adeta arı gibi çalışıyor, cevap gerektirecek haberlerimize anında cevap atıyor, çözüm bekleyen sorunlarla ilgileniyorlar.

Bu davranışları da Ankara’nın sorunlarını ne kadar önemsediklerini, vatandaşların dertleriyle ne kadar dertlendiklerini en iyi şekilde gösteriyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu ilgi ve alakaları devam eder ve yapılan haberlere duyarsız kalan diğer ilçe belediyelere de örnek olurlar. Bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin duyarlı çalışma ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum.