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Din görevlilerinin yüzde kaçı sigara içiyor? Sigara haram mıdır?

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Diyanet İşleri’nin sigara kararına destek vererek, “Din görevlilerinin yüzde 40’ı sigara kullanıyor! Bu kötü alışkanlığı yani sigarayı bırakanları ödüllendireceğiz” dedi. 
Din görevlilerinin yüzde kaçı sigara içiyor? Sigara haram mıdır?

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl yapılacak hac görevli seçim mülakatlarında sigara içmeyen personelin tercih edileceği, sonraki yıllarda da sigara içen personele hac ve umre organizasyonunda görev verilmeyeceği kararına Diyanet-Sen’den destek geldi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, din görevlilerinin eline sigaranın yakışmadığını, ve camiada sigara bağımlılığını ortadan kaldırmak için yapılacak çalışmalara destek olacaklarını belirtti.

Din görevlilerinin yüzde kaçı sigara içiyor?

85 bin üyelerinin bulunduğunu hatırlatan Genel Başkan Bayraktutar, “Din görevlileri içinde sigara kullanma oranı ne yazık ki yüzde 40 seviyelerinde. Daha sağlıklı daha temiz daha zinde bir aile olmak için sigara içen kardeşlerimize gereken yardım ve desteklerle bu oranı en az seviyeye düşürmeye çalışıyoruz” dedi. Din görevlilerinin topluma örnek olması gerektiğini kaydeden Bayraktutar, “Din görevlileri için sigara yakışıksız bir argüman. Bu illet ne kardeşlerimizin ellerine yakışıyor ne de görev alanımızda dile getirdiğimiz beden sıhhatine. Sağlığa en zararlı bağımlılıklardan bir tanesi olan bu kötü alışkanlığı terk etmeleri hususunda gerekli desteği, motivasyonu ve başarı hediyelerini kendilerine sunacağız” diye konuştu. 

SİGARAYI BIRAKANLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Diyanet-Sen olarak sigarayı bırakmak isteyen din görevlilerini ödüllendireceklerini açıklayan Bayraktutar, “Sigarayı bırakmak isteyen ve şubemize gelen din görevlilerimizi sigarayı bıraktıklarında ödüllendireceğiz.  Şube başkanlarımızın illerimizde takip edeceği bu süreçle ilgili olarak ‘Bir din görevlisine sigara en kötü düşmandır’ sloganıyla din görevlilerinin yanında olacağız”  şeklinde konuştu. 

“AİLENİN SAĞLIĞINI KORUMALIYIZ”

Diyanet İşleri Başkanlığınca ‘sigara’ ile ilgili yapılan açıklamayı desteklediklerini ifade eden Bayraktutar, “Biz büyük bir aileyiz, bu ailenin içinde bulunmak ne denli önemli ise aile bireylerinin sağlığı da bir o kadar önemlidir. Kendisine zarar veren ve çevreye de zarar yansıtan kardeşlerimiz her zaman tavır ve davranışlarında örnek olmuşlardır. Bundan sonra ki süreçte de örneğimizi sağlık ve sıhhat olarak geliştirme amacındayız” dedi.

Sigara haram mıdır?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sigara ile ilgili şu yorumları yapmıştı: "Sigaranın pek çok ilim adamı ve alim tarafından haram olduğu söyleniyor. Şahsen benim de kanaatim bu yöndedir. Din görevliliği sınavlarında sigara kullananlar tercih edilmeyecek.”

OSMAN AKDOĞAN / HABERVAKTİM

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