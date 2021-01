Direkt temaslılar öncelikli aşılanmalı

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, “Koronavirüsün yayılma riskine karşı insanlarla direkt temasta bulunan hizmet sektörü çalışanları da aşılanma sırasında öncelikli olmalı” dedi.

Çin'den gelen yeni tip koronavirüs aşısının ilk partisi öncelikle sağlık çalışanları olmak üzere uygulanmaya başlandı. 4 etapta yapılacak olan aşı uygulamasının birinci etabında sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ve kronik hastalar yer alıyor. Ancak etap etap yürütülecek olan aşı uygulamasının koronavirüsün yayılma etkisini azaltması gerekliliği de gözden kaçırılmaması gereken önemli hususlardan. Bu hususun önemine değinen Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, aşılama öncelik sırasında insanlarla direk temasta bulunan çalışanların olması gerektiğine vurgu yaptı.

BİR AN ÖNCE NORMALE DÖNMEYİ İSTİYORUZ

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu açıklamasında “Şu an için 3 milyon doz aşı getirildi ve 1 buçuk milyon kişi üzerinde uygulanacak. Başta Sağlık Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız etap etap gelecek aşının uygulanacağı kişileri öncelik sırasına göre hassas bir çalışma ile belirliyor. Bu yönde işçi temsilcisi olarak bizlerin de bazı talepleri var. Aşı uygulamasında öncelik tabi ki koronavirüs mücadelesini başarı ile yürüten sağlık çalışanları, virüsü ağır geçiren yoğun bakım hastaları için olmalı. Burada önemli olan bir diğer konu da bulaş ve yayılma riskini kontrol altına alarak hastanelerimizden koronavirüs yükünü azaltmak ve ekonomik olumsuzlukları da düşünerek normalleşme sürecine bir an önce geri dönmek. Bunun yolu ise kalabalık ortamlarda insanlarla temas oranı fazla olan çalışanlara aşı sayesinde bağışıklık kazandırılması.

HİZMET MESLEKLERİNE ÖNCELİK OLMALI

Bunun için de mağaza, restoran, kafe, market, kuaför gibi hizmet ve üretim sektöründe çalışanların, taksi, dolmuş, otobüs, servis gibi toplu taşıma araç şoförlerinin aşılanmada öncelikli grup olarak belirlenmesi gerekli. Bu sayede normalleşme sürecinde tedbirler kapsamında kapalı olan işletmeler ve okullar açıldığında, insanlarla direk temasta bulunulan bu kişilerin bağışıklık kazanarak koronavirüsün yayılma riskini azaltabilir ve normalleşme sürecine dönüşü hızlandırılabiliriz. Tabi her şeyin başı sağlık ancak ekonomik olarak da ülkemizin ve milletimizin bir an önce virüs belasından kurtulması gerekiyor. Bu yüzden de yayılma riskini azaltmak için insanlarla direk temasta bulunan çalışanların bir an önce aşılanması büyük önem taşıyor.” dedi.

Başkan Tuncay Dolu açıklamasının devamında "Üyelerimizi ve çalışanları teşvik etmek açısından Çin’den gelen koronavirüs aşısının Faz-3 çalışmasında gönüllü olarak yer aldığını ifade eden Dolu, “İki doz aşı ile birlikte antikor testimizi yaptırdık ve virüse karşı bağışıklık kazandık. Ağaç, mobilya ve kâğıt üretim sektörü çalışanlarını temsilen aşılanma sürecini tam destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mert Yılmaz//İlksayfa