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Dış ticaret verileri açıklandı

İhracat 2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolar, ithalat yüzde 8 artarak 17 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolar, ithalat %8 artarak 17 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %263,6 arttı

Ekim ayında dış ticaret açığı %263,6 artarak 1 milyar 808 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ekim ayında %96,9 iken, 2019 Ekim ayında %89,6'ya geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %0,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat %0,5 azaldı, ithalat %3,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat değişmedi, ithalat %9,5 arttı.

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