Dışişleri Bakanlığı'nca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 9'uncu yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ı vefatının 9'uncu yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Merhum Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, dirayet ve özveriyle savunmuştur. Bu süreçte karşılaşılan her türlü zorluğun aşılmasında üstün bir liderlik sergileyen, çağımızın en haklı davalarından birinin savunucusu olan Rauf Denktaş, kalplerimizdeki ve tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir. Merhum Rauf Denktaş’tan alınan ilhamla sürdürülen milli davamızda her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğimizi vurguluyor, merhum Denktaş’ı bir kez daha saygıyla anıyoruz" denildi.