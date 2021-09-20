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Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

DİYARBAKIR'da kimliği belirlenemeyen kişilerce bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırı sırasında içinde yolcularla seyir halinde olan bir minibüse ve bazı araçlara da kurşun isabet etti.
Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Karacadağ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ara sokaktan bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, ellerindeki tabancalarla ateş etmeye başladı. Çevrede panik ve korkuya neden olan saldırıda iş yerinde bulunan 2 kişi yaralanırken, olay sırasında içinde yolcularla seyir halinde olan bir minibüs ve bazı araçlar da kurşunların hedefi oldu. Şans eseri araçlarda bulunanlara kurşun isabet etmedi. Saldırganlar yaya olarak kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit edildi. Polis kaçan saldırganların yakalanması için  çalışma başlattı.

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