Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

DİYARBAKIR'da kimliği belirlenemeyen kişilerce bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırı sırasında içinde yolcularla seyir halinde olan bir minibüse ve bazı araçlara da kurşun isabet etti.