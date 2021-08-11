Doğa Kendi Yaralarını Sarar

Ülkemizdeki yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için çeşitli kampanyalar yürütülüyor. TEMA Vakfı bir yandan, belediyeler ve özel işletmeler diğer yandan adeta büyük bir seferberlik yürütüyor.

Peki yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için fidan dikmeye gerek var mı?

Bu soruyu Orman Genel Müdürlüğü yapmış Abdurrahman Sağkaya’ya geçtiğimiz günlerde yaptığım bir röportajda sordum.

Orman Mühendisi olan ve 50 yıldan fazla OGM bünyesinde çalışan Sağkaya’nın cevabı şöyle: “Fidan toplamaya ihtiyaç yok. Şimdi yapılması gereken bir an önce yanan ağaçları boşaltmak yol şebekesini yapmak. O kozalaklar yanmadı, o tohumlar yanmaz. İlkbaharda her yerden fidanlar çıkar. Yani hiç gerek yok fidan dikmeye.”

“Yanan ağaçların yerine zeytin dikilsin” önerileri hakkında sorduğum soruya ise Sağkaya şunları söyledi: “Ormancılıkta bu dikim işlerine doğa karar verir. Burada doğal olarak yetişen ağaç ne ise siz onu ekmek- dikmek zorundasınız. Başka bir şey dikerseniz doğa sizi cezalandırır. İstanbul’un normal ağacı meşedir. Biz İstanbul’un etrafında meşeleri kökleyip çam diktik 1990’lı yıllarda ve bu çamlar 10 yaşına geldi kurumaya başladı. Köklediğimiz meşeler çıkmaya başlamış. Yani diyor ki buranın ağacı benim.1989 yılında Almanya’ya gittim orada bir fırtına oluyor bütün çam ağaçları devriliyor. 60 milyon metreküp çam ağacı devriliyor. Niye? Birinci Dünya harbinde orada yapraklı ağaçlar varmış Almanlar ‘iğne yapraklı ağaçlar iyi para ediyor’ diye yapraklı ağaçları kesip yerine iğne yapraklı ağaç dikmişler. O ağaçlar 70,80 yaşına gelmiş bir fırtına geliyor hepsini yerle bir ediyor. Alman ormancılar ağlıyordu ‘doğa bizi cezalandırdı’ diye. Bu işe doğa karar verir. Doğa neyi dikte ediyorsa onu yapacaksanız yoksa ya böcek afatı olur ya mantar afatı olur ya hastalık olur ya rüzgar olur ya da devrilme olur doğa sizi cezalandırır.”



Doğanın kendi yaralarını sarmaya gücü varken bu konuda fidan kampanyası yapılması beni de üzüyor.

Hayatını ormana adamış Sayın Abdurrahman Sağkaya’nın tespitleri, önerileri ve eleştirileri bu anlamda çok önemli.

Sizce toplanan fidanlar başka boş alanlara dikilse daha çevreci bir davranış olmaz mı?

Haydi sağlıcakla kalın.

Osman Akdoğan

o.akdogan18@gmail.com