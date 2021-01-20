Doğayı üzmeyin

Bu kış ayı çok farklı geçiyor.

Barajların durumu alarm verince, kuraklık tehlikesi kapıyı çalınca herkesin gözü kış aylarında yağacak kar ve yağmurda oldu.

Koronavirüsten dolayı zorunlu olarak evlere hapsolduğumuz bugünlerde arada bir evimizin perdesini aralayıp kar ve yağmur yağıp yağmadığına bakar olduk.

Kar ve yağmurun yağmaması hatıraları aklımıza getirdi. “Nerede o eski yağan karlar. Yağdı mı boyumuzu aşardı” sözlerini şimdi hikaye gibi dinliyoruz.

Kuraklık insan hayatını etkileyecek duruma gelince geçmişte yaptığımız “Yine mi kar? Yine mi yağmur?” serzenişleri gitti “Allah’ım bol bol kar ve yağmur nasip eyle” duaları dillerden bir haylice fazla dökülmeye başlandı.

Aslında her şeyin zamanında güzel olduğunu daha iyi anlamış olduk.

Doğa; geçmişte verdiğimiz ve hala vermekte olduğumuz zararın acısını çıkarıyor belki de!

Bu durum biz insanoğlunun acziyetini de göstermiş oldu.

En gelişmiş teknolojik aletlere de sahip olsak, yine doğanın bize verdikleriyle ayakta durabileceğimizi anlama fırsatı yakaladık.

Onun için gelin çevremizi temiz tutalım; ama asla kirletmeyelim. Kısıtlı doğal kaynaklarımızı har vurup harman savurmayalım. Tasarrufu bir yaşam biçimimiz olarak benimseyelim. Tedbirimizi her zaman alalım. İleride daha çok pişmanlık yaşamamak için bunu yapalım.

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Kar yağışıyla birlikte belediyelerimiz yollar ve kaldırımlarda biriken karları temizlemek için adeta tetikte bekliyor. Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için belediye çalışanları 7/24 hazır.

Kar ve buzla mücadelede tuzlama çalışmaları da yoğun olarak yapılıyor.

Ancak kış aylarında hoyratça kullanılan tuz; araçlara zarar verebiliyor, yollar ve kaldırımlarda büyük bir tahribata yol açıyor. Asfalt yollarda çukurlaşmalar meydana geliyor. Fazla tuz kullanımı çevreye de zarar verebiliyor.

Belediyelerimizin onun için bu gibi olumsuzlukları göz önüne alarak maddi ve manevi anlamda daha az zarar verecek maddelerin mücadelede kullanması gerekiyor.

Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda bir çalışması bulunuyor. Kar ve buzla mücadelede asfalt, araç ve kaldırımlara zarar vermeyen ve çevre dostu olduğu söylenen buz çözücü bir solüsyon üretti. BelPlas tarafından üretilen bu solüsyon şu anda kullanılıyor. Sonuçlarını önümüzdeki günlerde net bir şekilde görebileceğiz.

Söylendiği gibi bu buz çözücü solüsyonun faydalı olması halinde diğer belediyelere de bu çalışmanın örnek olabileceğini düşünüyorum.

Böylelikle hem maddi hem de manevi kayıplarımız en aza iner.