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Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX

Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi. NATO ülkeleri 5-9 Ekim'de tatbikat yapacak.
Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX

Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi. NATO ülkeleri 5-9 Ekim'de tatbikat yapacak.

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı İzmir NAVTEX istasyonu tarafından yayımlanan Navtex'de NATO unsurları ile birlikte 05-09 Ekim 2020 tarihleri arası Doğu Akdeniz'de "Muhafız Harekatı" icra edileceği duyuruldu. 

İzmir NAVTEX istasyonu'nundan yayımlanan Navtex'de: 

"DENİZCİLERİN DİKKATİNE. 05-09 EKİ 20 TARİHLERİ ARASINDA NATO UNSURLARI, DENİZ GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA DOĞU AKDENİZ’DE DENİZ MUHAFIZI HAREKATI İCRA ETMEKTEDİR." denildi.

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