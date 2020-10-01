Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi. NATO ülkeleri 5-9 Ekim'de tatbikat yapacak.

Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi. NATO ülkeleri 5-9 Ekim'de tatbikat yapacak.

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı İzmir NAVTEX istasyonu tarafından yayımlanan Navtex'de NATO unsurları ile birlikte 05-09 Ekim 2020 tarihleri arası Doğu Akdeniz'de " Muhafız Harekatı " icra edileceği duyuruldu.

İzmir NAVTEX istasyonu'nundan yayımlanan Navtex'de:

"DENİZCİLERİN DİKKATİNE. 05-09 EKİ 20 TARİHLERİ ARASINDA NATO UNSURLARI, DENİZ GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA DOĞU AKDENİZ’DE DENİZ MUHAFIZI HAREKATI İCRA ETMEKTEDİR." denildi.