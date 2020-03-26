"Doğu ve Güneydoğu'da sosyal izolasyonda sıkıntı var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sosyal izolasyona uyuluyor mu?" sorusuna "Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekilmiş durumda." diye yanıt verdi.