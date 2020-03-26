"Doğu ve Güneydoğu'da sosyal izolasyonda sıkıntı var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının gündem olup olmadığı sorusuna, "Tedbirler alacağız. Gerekirse tedbirleri yükseltebiliriz" dedi.
A Haber'de açıklamalarda bulunan Soylu, "Sağlık sistemi ile kamu düzeninin ayakta kalması önemli. Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu’da izolasyona dair aldığımız rakamlarda sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir’de şehir çekilmiş durumda. Güvenlik güçlerimizde esnek çalışma yok, herkes görevinin başında. Tedbirlerle salgını önleyemezsek Sokağa çıkma her zaman bizim gündemizde. Tedarik zinciri bozulmamalı" diye konuştu.
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