Doların gözü Merkez Bankası'nda! İşte kurda son durum

Haftaya 9,27 TL seviyesinden başlayan dolar gün içinde 9,30 TL'yi görerek rekor tazeledi. Bu hafta gözler perşembe günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında olacak

Geçen hafta çarşamba günü Merkez Bankası'nda 3 ismin görevden alınmasıyla dolar cuma günü 9.28 lirayı aşarak rekor kırdı.

Dolar söz konusu karar öncesi 9.05 lira civarındaydı.

Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıklayacak. Eylül ayında PPK sürpriz bir şekilde politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e çekti.

Son görevden almaların ardından bu haftaki toplantıdan da bir faiz indirimi kararı çıkacağı yönündeki beklenti güçlendi. Bu da dolarda rekoru getirdi.

Dolar haftaya zirveye yakın bir şekilde 9.27 liradan güne başlarken gün ortasında 9,30 TL seviyesini görerek rekor yeniledi.