Domino Taşı Etkisi Yaratır 

Sahada aktif muhabir olarak çalışıyorsanız, birçok sorun ve aksaklığa ilk elden şahit oluyorsunuz demektir. Birçok sektörün yaşadığı ana problemleri yaptığınız röportajlar sayesinde öğrenme şansı elde ediyorsunuz. Maalesef Kovid-19 insanların alışkanlıklarını ve yaşam tarzlarını değiştirdi. Bu değişiklikten en çok etkilenen de esnaf oldu. Vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte insanlar kapalı mekânlara girmekten, temel ihtiyaçlar dışında alışveriş yapmaktan kaçınır oldu. Bu durum hâliyle küçük esnafı olumsuz etkiledi.

Esnaf, dükkân giderleri ve personel giderlerini karşılayamaz oldu. Mart ayında esnafa destek amaçlı verilen 6 ay sonra ödemeli krediler bir nebzede olsa esnafın elini rahatlatmıştı. Şimdi ise kredilerin ödeme günü geldi ve birçok esnaf nasıl ödeme yapacağını düşünüyor.

Tabiri caizse şimdiye kadar cepten yiyen esnaf, kredi destekleriyle bugüne kadar gelebildi. Şimdi ise siftah dahi yapamıyor ve aldığı kredilerin ödeme günü geldiğinden kara kara düşünüyor. Her ne kadar bazı borçlara öteleme ve yapılandırma yapılsa da esnaf öteleme istemiyor. Borçların bir kısmının hibe edilmesini istiyor. SGK primi, vergi, kredi vb.nin ötelenmesi esnafı kısa vadede rahatlatıyor gibi gözükse de uzun vadede esnafı daha da kötü duruma düşürüyor.

Başkent sokaklarını gezdiğiniz de birçok pasaj ve iş hanında esnafın birer birer kepenk kapattığına şahit olabilirsiniz. Bunun üzerine bir de korona virüse yakalanan ya da temaslı olan dükkan sahipleri 14 gün boyunca karantinaya alınıyor ve dükkan kapatmak zorunda kalıyor. Haliyle bırakın giderleri karşılamayı, evin geçimini sağlayacak temel ihtiyaçları dahi alamıyor. Esnaf hep personel ve dükkan giderleri ile gündeme geliyor.

Ama kimse esnafın geçindirmesi gereken bir ailesi olduğunu göz önünde bulundurmuyor. Devlet yetkilileri halkın bel kemiği olan esnafı ayakta tutacak politikalar üretmeli ve acilen hayata geçirmeli. Esnaf biterse herkes biter.

Esnaf bu ülkenin omurgasıdır. Esnafın kepenk kapatması domino taşı etkisi yaratır ve her kesimi etkiler. Bu yüzden kapının eşiğinde bizi bekleyen büyük bir krizin önüne geçebilmek için öncelikle esnafa sahip çıkmak gerekiyor. Aksi halde bizleri zor günler bekliyor.