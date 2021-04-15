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Domuz sürüsü dronla görüntülendi

Domuz sürüsü dronla görüntülendi
Kars'ın Selim ve Sarıkamış ilçe sınırlarında gezen domuz sürüsü, dron kamerasıyla görüntülendi.

Selim ilçesinin Gürbüzler köyü ile Sarıkamış'a bağlı Aşağı Sallıpınar ve Boyola köyleri arazisinde bir grup domuz sürüsüne rastlandı. Boyalı köyü ormanlarında yiyecek arayan 16 domuz, Aşağı Sallıpınar köyünün arazisinde toplu halde gezindikten sonra geri döndü. Bölgede haber çalışması yapan gazeteciler tarafından dronla görüntülenen domuzlar, dağlık arazileri aşıp Sarıkamış kara yolunu da geçtikten sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.  

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