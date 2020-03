Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Ankara’da deprem tehlikesinin en yüksek olduğu Demetevler bölgesinde bir an önce kentsel dönüşüme başlanmasını isterken, Hükümet’in de bu konuda sözü olduğunu belirtti ve “Dönüşümü birlikte yapabiliriz” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara’da deprem tehlikesinin en yüksek olduğu ve trafik sorununun çıkmaza girdiği Demetevler bölgesinde, bir an önce kentsel dönüşüme başlanması gerektiği çağrısında bulundu.

32 BİN KONUT KENTSEL DÖNÜŞÜM BEKLİYOR

Yaşar, 32 bin konutun bulunduğu Demetevler’de kentsel dönüşümün yapılabilmesi için hükümet ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti. Hükümetin Demetevler’de kentsel dönüşüm sözü olduğunu ifade eden Fethi Yaşar, “Demetevler’de kentsel dönüşüm yapılacak diye seçim dönemlerinde herkes söz verdi. İktidar da verdi. Ben de seçim beyannamesine kentsel dönüşüm için Demetevler halkına söz verdim. Bu kentsel dönüşümü hep birlikte yapabiliriz. Bizim bunu tek başımıza gücümüz yok. Devletin bu konuda destek vermesi gerekir” dedi.

“ESKİ MİT ARAZİSİNE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILSIN”

Demetevler’deki kentsel dönüşümü yapabilmek için Adliye yapılmak üzere Adalet Bakanlığına devredilen 180 dönümlük eski MİT kampüs alanına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Yaşar, “Adliye’nin oraya taşınması ile Demetevler’de kentsel dönüşüm yapma imkanımız sıfırlanır. Demetevler’de kentsel dönüşümü gerçekleştirecek başka yer bulamıyoruz. Bir Çamlıca bölgesi, bir de Adliye binasının yapılmasının düşünüldüğü yer var. Bu arazinin Demetevler için kullanılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“TRAFİK ARAPSAÇINA DÖNER”

Adliye binası ile Etlik Şehir Hastanesi’nin hizmete açılması ile bölgedeki trafiğin durma noktasına geleceğini ileri süren Başkan Yaşar, “Bu iki proje faaliyete girerse bölgedeki mevcut trafiğe 100 ila 110 bin civarında yeni araç eklenmiş olacak. Güzergahtaki caddelerde zaten bir yoğunluk yaşanıyor. Belli saatlerde trafik tıkanıyor. Caddeleri genişletme imkânımız yok. Adliye ve şehir hastanesi açıldığında bölgede çok büyük tıkanmalar yaşanır” ifadelerini kullandı. Yaşar, Adliye yapılması için Etimesgut’taki Şeker Fabrikası arazini önererek, “Herkesin rahat ulaşabileceği bir yer. Neden buraya Adliye binası düşünülmüyor” dedi.

TOPLU TAŞIMAYA ÇÖZÜM BULUNMALI

Kentsel dönüşüme ayrılmadığı takdirde Adliye projesinin hayata geçirilmesi ile olası bir trafik yoğunluğunu en aza indirmek için toplu taşıma planlarının hazırlanması çağrısında bulunan Yaşar, “Bu arazinin birinci derecede Demetevler için kullanılmasının çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Eğer ki Şehir Hastanesi ve Adliye binası yapılacaksa şimdiden toplu taşıma sorununun çözülmesi gerekir. Bir yerel yönetici olarak bunu görüyor ve çözüme kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki bu projeye başlanacaksa buna çözüm bulunmalıdır” sözlerini ekledi.

ANKAPARK’A HARCANAN PARAYLA DÖNÜŞÜM YAPILIRDI

“Ankapark’a harcanan para ile Demetevler’in kentsel dönüşüm sorununu çözebilirdik” diyen Yaşar “Ankapark dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne kalan borç 4,5 katrilyon. Orası şimdi çürüyor. Demetevler’de 32 bin konut var. O paranın 3 katrilyonunu buraya harcasaydık Demetevler harika bir kent olmuş olacaktı” diye ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A MEKTUP

Bu konularla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a özel bir mektup gönderdiğini açıklayan Başkan Yaşar, “Bu konudaki düşüncelerimizi aktardık. Ben Yenimahalle’de yapılacak her kamu kurumundan onur duyarım. Ama her şeyden önce Demetevler’de yaşayan vatandaşlarımıza verilen sözlerin de tutulması gerekir. Çünkü her seçim öncesi bu sözler veriliyor” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-