DSİ’ye avukat alımı ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 12 sözleşmeli avukat alacak.
Başvurular 15 Şubat’ta başlıyor; 24 Şubat’ta sona erecek.
Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacak.
Alınacak avukatlar DSİ bünyesinde değişik illerde görev yapacak.
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