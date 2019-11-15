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Dualarla açılan asırlık yapı I.TBMM binası restore ediliyor

23 Nisan 1920’de Hacı Bayram’da kılınan Cuma namazının ardından dualarla açılan I.TBMM binası restore ediliyor. Çalışmaların 3-4 ay sürmesi bekleniyor. 
Dualarla açılan asırlık yapı I.TBMM binası restore ediliyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Ulus’ta, cumhuriyetin ilk yıllarına ait pek çok yapı bulunuyor. Son yıllarda bu yapılar birbiri ardına restore ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara Palas binasının ardından 1915 yılında yapımına başlanan 23 Nisan 1920’de I.TBMM olarak açılan asırlık yapı da restore edilmeye başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kurtuluş Savaşı müzesinin etrafına branda çekilerek ziyarete kapatıldı. Yetkililerden edindiğimiz bilgiye göre restore çalışmalarının 3-4 ay sürmesi bekleniyor. II.TBMM binası olan Cumhuriyet Müzesi ise ziyaret edilebiliyor. 

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ULUS’TA BİRBİRİ ARDINA RESTORE

Başkent’in tarihi merkezi Ulus’ta cumhuriyetin ilk yıllarına ait birbirinden değerli mimarilere sahip yapılar bulunuyor. Ancak son yıllarda Ulus’taki pek çok yapı birbiri ardına restore edilmeye başladı. Eski Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, bugünlerde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olan eski Sümerbank binası, Cumhuriyet Müzesi (II.TBMM), Ankara Palas ve son olarak geçtiğimiz günlerde restoresine başlanan Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM) binası. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre yapının iç ve dış kısmında restore çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların 3-4 ay süreceği tahmin edilirken bu süre içerisinde müze kapalı olacak.   

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CUMHURİYET BURADA İLAN EDİLDİ

Bugünlerde restore edilen I.TBMM binası 1915 yılında İttihat ve Terakki Partisi'nin Ankara Kulüp binası olarak yapılmaya başlandı. Ancak 1920 yılında tamamlanarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde I.TBMM binası olarak açıldı. 4 yıl boyunca Kurtuluş Savaşı’nın sevk ve idaresinden cumhuriyetin ilanına kadar pek çok önemli gelişmeye sahne oldu. 1924 yılında II.TBMM’nin açılmasıyla CHP merkezi ve hukuk mektebi olarak kullanılmış, 1960 yılında TBMM Müzesi adıyla faaliyete başlamış ve 1981 yılında kurtuluş savaşı müzesi adını aldı. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA
 

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