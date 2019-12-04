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Dünya çocukları “Büyükşehir” konserinde buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Başkentli çocukların yoğun ilgi gösterdiği “Karagöz Konserde” gösterisini bu kez Türkiye'ye okumaya gelen yabancı ülke çocukları için sergiledi. 
Dünya çocukları “Büyükşehir” konserinde buluştu

Kent Orkestrası’nın çocuklara yönelik hem geleneksel gölge oyununu tanıtmak hem de müzik enstrümanlarını öğretmek amacıyla sahnelediği ücretsiz gösterisi, dünya çocuklarından da tam not aldı.

54 ÜLKEDEN ÇOCUKLAR TÜRKÇE ŞARKILAR SÖYLEDİ

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda her Pazartesi ve Salı günleri yüzlerce çocuğun izlediği “Karagöz Konserde” gösterisi, Başkent’te öğrenim gören 54 ülkeden yaklaşık 300 öğrenciyi bir araya getirdi.
Aralarında Afganistan, Kamboçya, Çat, Endonezya, Mali, Burkina Faso, Uganda ve Nijerya’nın da yer aldığı farklı ülkelerden gelen 14-17 yaş arası öğrenciler Karagöz Konserde gösterisinde, Barış Manço ve Cem Karaca’nın şarkılarını birlikte seslendirdi.

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GÜZEL ANILAR BİRİKTİRDİLER

Trombondan trompete, gitardan flüte kadar birçok enstrümanı da yakından tanıyan dünya çocukları, Kent Orkestrası'nın gösterisini çok sevdiklerini şu sözlerle anlattılar:
-Rahim Nazari: “Gençleri çekmek için çok güzel ve eğlenceli bir yer. Tiyatro ile ilgileniyorum zaten. Gençler için böyle yerlerin olması ve buralarda zaman geçirmesi çok güzel bir şey. Eğlenirken yeni şeyler öğrendik, çok sevdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum.”
-Musa Mahmut: “Okulda derslerden sıkılabiliyoruz bu yüzden buraya geldiğimiz için memnun oldum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."
-Nazım Özbek: “Bizim için değişiklik oldu. Dünya'nın dört bir yanından gelen arkadaşlarımızla birlikte böyle bir konserin içinde bulunmak çok güzel oldu, heyecan vericiydi. Herkes için güzel bir anı oldu. Büyükşehir Belediyesi'ne bizlere böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyorum.”

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