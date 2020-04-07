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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 75 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bin 299'a, vaka sayısı ise 1 milyon 352 bin 287'ye ulaştı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 75 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bin 299'a, vaka sayısı ise 1 milyon 352 bin 287'ye ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 16 bin 523 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 13 bin 341 can kaybıyla İspanya, 10 bin 943 ile ABD, 8 bin 911 ile Fransa, 5 bin 373 ile İngiltere ve 3 bin 739 ile İran takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de 3 bin 331 can kaybı yaşandı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Belçika'da 2 bin 35 kişi hayatını kaybederken, 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler 1867 ölümle Hollanda ve 1810 kişinin hayatını kaybettiği Almanya.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

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