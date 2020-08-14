Dünya Meşgalesi Zaman

Zaman dünya hayatımızda yaşadığımız günler, haftalar, aylar yıllar olmakla beraber zaman kavramıyla bütünleşmektedir. Bazen dünya meşgalelerine dalıp gittiğimizde hızlı bazen de saatler, dakikalar geçmek bilmeyen olgudur.

Zamanımızı değerlendirmek bizim elimizdedir. İnsanlar birçok zor durumda karşılaşır ve bunu zaman olgusuna bağlar bilinmelidir. Bunu zamana bağlamak bizim en büyük yanlışımızdır. Başımıza sıkıntı geldiği zamana kadar değer veririz ki zamanla geçecek sıkıntılar deriz, zamanda Cenabı Allah’ın bize verdiği önemli anlardandır. İnsanoğlu her şeyi zamana bağlar ve sıkıntıların geçmesinde aceleci davranır.

Aslında Cenabı Allah bizlerin aceleci davranmamamızı emretmiştir. Zaman Allah-u Teâlâ’nın yaratma, yönetme, yok etme, rızık verme, alçaltma, yüceltme gibi kendi varlığını ve sonsuz kudretini gösteren fiillerin tecelli ettiği bir varlık şartı olması yanında insan bakımından da hayatını içine geçirdiği ve her türlü eylemlerini gerçekleştirebildiği bir imkân ve fırsatlar alandır. Cenabı Allah zamanı iyi değerlendirmeyenin sonunun hüsran olacağını bildirmiştir. Kuranı Kerimde Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip iyi işler yapanlar birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır.

Aşr Bizler zamanı iyi değerlendirip yaptığımız ve yapacağımız işlerden Allah’ın razı olacağı bir şekilde onu her daim hatırlayarak hayatımızı değerlendirmeliyiz. Peygamber Efendimiz (S.A.V) iki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve boş zaman buyurmuştur. Bizlerde sağlığımızın kıymetini, boş vaktimizi değerlendirmeye gayret gösterelim. Rasullullah, “Bir şey gelmeden önce bir şeyin değerini iyi bilmelisin, ihtiyarlığından önce gençliğinin, hastalığından önce sağlığının, yokluktan önce varlığının, meşguliyetinden önce boş vaktinin ve ölümden önce hayatının”

Peygamber Efendimizin nasihati hayatımızda çoğu defa değerini bilmediğimiz şeylere dikkat çekmektedir. Asırların yıllara, yılların haftalara, haftaların günlere, günlerin saatlere, saatlerin saniyelere, saniyelerin saliselere saliselerin bir ana bölümlendiği ölçülebilir bir hale getirdiği bir olgu olarak zaman Allah’ın bir lütfudur. Allah Resulünün duasında gece ve gündüzün getirdiklerinin şerrinden rüzgârın ve zamanın getirdiği kötülüklerden Allah’a sığınmalıyız. Hayatımızın anlamlı ve bereketli olması için zamanımızı Cenabı Allah’a kul olabilmek dileği ile Selam ve Dua ile.