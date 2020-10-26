  • BIST 1.144
  • Altın 495,057
  • Dolar 8,0690
  • Euro 9,5402
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü Avrupa

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Koronavirüs salgınının "yeni merkez üssü"nün Avrupa kıtası olduğunu bildirerek, Avrupa'nın Covid-19 ile mücadeleyi "ciddi şekilde" hızlandırması gerektiğini ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü Avrupa

İsviçre, Cenevre'de basın açıklaması düzenleyen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen hafta dünya genelinde Covid-19 vakalarında ulaşılan en yüksek rakamın bildirildiğini aktardı.

Kuzey Yarım Küre'deki birçok ülkede vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda endişe verici bir artış görüldüğünü ifade eden Ghebreyesus, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da yoğun bakım ünitelerinin hızla dolduğunu söyledi.

Ghebreyesus, sağlık çalışanlarını korumanın en iyi yolunun virüsün bulaşma riskini azaltmak için kişisel olarak her türlü önlemin alınması olduğunu belirtti.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise geçen hafta dünya genelindeki tüm Covid-19 vakalarının yüzde 46'sının, ölümlerin de 3'te 1'inin Avrupa bölgesinden bildirildiğini söyledi. Ryan, "Dolayısıyla, Avrupa bölgesinin şu anda hastalığın merkez üssü olduğundan şüphe yok. Bu virüsün önüne geçmeliyiz ve sonra da virüsün önünde kalmalıyız. Bazen bir yarışta, belirli taktikleri belirli bir zamanda kullanabilirsiniz ama şu anda Avrupa'da bu virüsün çok çok arkasındayız. Dolayısıyla virüsün önüne geçebilmek için mücadeleyi ciddi şekilde hızlandırmalıyız" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi26 Ekim 2020 Pazartesi 22:49
  • İskenderun'da terör operasyonu sırasında patlama26 Ekim 2020 Pazartesi 22:47
  • Hatay'da patlama meydana geldi26 Ekim 2020 Pazartesi 21:51
  • Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla atlatacak26 Ekim 2020 Pazartesi 21:22
  • Bakan Karaismailoğlu: 'Uzay vatan'da daha çok söz sahibi olacağız26 Ekim 2020 Pazartesi 20:42
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar’ı resmi tören ile karşıladı26 Ekim 2020 Pazartesi 19:23
  • Ceylanpınar’da, yol kenarında 8 kilo patlayıcı bulundu26 Ekim 2020 Pazartesi 16:56
  • Erzurum Valisi: Vaka yükselişini durdurduk26 Ekim 2020 Pazartesi 16:55
  • Değnekçilik cezası 2 yıla kadar hapis az olduğu için tutuklanmıyorlar26 Ekim 2020 Pazartesi 16:54
  • İçişleri'nden 39 bin 987 uyarı cezası26 Ekim 2020 Pazartesi 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti