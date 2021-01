Dünyada Kovid-19 vaka sayısı son 4 ayda 3 kattan fazla arttı

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019'un sonlarında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünyada vaka sayısı, son 4 ayda 3 kattan fazla artarak 85 milyona yaklaştı.

Çin’de ortaya çıkışının ardından bir yılı geride bırakan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere’de daha bulaşıcı türünün ortaya çıkışı endişeleri daha da artırırken, vaka sayıları yaz aylarının ardından sonbaharda tekrar yükselişe geçti.

Dünya genelinde eylülün başından bu yana vaka sayısı 3 kat, virüse bağlı can kaybı sayısı da 2 kattan fazla artış gösterdi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünya genelinde 1 Eylül’de 876 bin 677’ye olan virüs kaynaklı ölüm sayısı, bugün itibarıyla 1 milyon 843 bin 688'e, aynı tarihte 25 milyon 533 bin 86 olan vaka sayısı da 84 milyon 987 bin 657'ye yükseldi.

Yine aynı dönemde, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 3 kattan fazla artarak 17 milyon 945 bin 56’dan, 60 milyon 103 bin 462’ye çıktı.

Dünyadaki toplam vaka sayısının yarısına yakını ilk üçte yer alan ABD, Hindistan ve Brezilya’dan çıkarken, toplam can kayıplarının üçte biri yine bu ülkelerde görüldü.

Virüsün Çin’de ortaya çıkışından bu yana geçen süreçte vaka sayısı 1 milyonu aşan ülke sayısı ise 18'e çıktı.

Vaka sayısına göre, ABD 20 milyon 904 bin 701 ile ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 10 milyon 324 bin 631 ile Hindistan, 7 milyon 716 bin 405 ile Brezilya, 3 milyon 212 bin 637 ile Rusya, 2 milyon 643 bin 239 ile Fransa, 2 milyon 599 bin 789 ile İngiltere, 2 milyon 232 bin 35 ile Türkiye, 2 milyon 141 bin 201 ile İtalya, 1 milyon 936 bin 718 ile İspanya, 1 milyon 773 bin 540 ile Almanya, 1 milyon 666 bin 408 ile Kolombiya, 1 milyon 634 bin 834 ile Arjantin, 1 milyon 443 bin 544 ile Meksika, 1 milyon 312 bin 780 ile Polonya ve 1 milyon 237 bin 474 ile İran, 1 milyon 88 bin 889 ile Güney Afrika, 1 milyon 74 bin 93 ile Ukrayna ve 1 milyon 18 bin 99 ile Peru izliyor.

Bu ülkelerde can kayıpları şu şekilde:

"ABD (358 bin 682), Brezilya (195 bin 742), Hindistan (149 bin 471), Meksika (126 bin 851), İtalya (74 bin 985), İngiltere (74 bin 570), Fransa (64 bin 921), Rusya (58 bin 2), İran (55 bin 438), İspanya (50 bin 837), Kolombiya (43 bin 765) Arjantin (43 bin 375), Peru (37 bin 773), Almanya (34 bin 859), Güney Afrika (29 bin 175), Polonya (29 bin 58), Türkiye (21 bin 295) ve Ukrayna (18 bin 854).”

Salgına yakalandıktan sonra iyileşen hasta sayısında ABD, 12 milyon 361 bin 387 kişi ile başı çekiyor.

Sağlığına kavuşan kişi sayısında ABD'yi, 9 milyon 927 bin 310 ile Hindistan, 6 milyon 769 bin 420 ile Brezilya, 2 milyon 599 bin 35 ile Rusya, 2 milyon 126 bin 432 ile Türkiye, 1 milyon 530 bin 973 ile Kolombiya, 1 milyon 489 bin 154 ile İtalya, 1 milyon 447 bin 92 ile Arjantin, 1 milyon 368 bin 100 ile Almanya, 1 milyon 90 bin 905 ile Meksika, 1 milyon 55 bin 436 ile Polonya, 1 milyon 4 bin 326 İran, 956 bin 800 ile Peru, 897 bin 704 ile Güney Afrika, 728 bin 865 ile Ukrayna takip ediyor.

En çok vakanın olduğu ilk 18 ülkeden nüfusa göre can kaybı sayısında İtalya öne çıkıyor

Kovid-19’un her bir milyonda neden olduğu can kaybı sayısı da şu şekilde:

"İtalya’da 1241, Peru’da 1138, İngiltere’de 1096, İspanya’da 1087, ABD’de 1080, Fransa’da 993, Meksika’da 979, Arjantin’de 955, Brezilya’da 918, Kolombiya’da 856, Polonya’da 768, İran’da 656, Güney Afrika'da 489, Ukrayna’da 432, Almanya’da 415, Rusya’da 397, Türkiye’de 251 ve Hindistan’da 108"

Bazı ada ülkelerinde Kovid-19 ile mücadelede başarı oranı yüksek

Yaklaşık bir yılı geride bırakan Kovid-19 ile mücadele sürecinde bir yandan aşı çalışmaları insanlığa umut olurken, aşı olmadan salgınla mücadelede bazı ülkelerin de başarılı olduğu görülüyor.

Bu kapsamda Yeni Zelanda, Singapur başı çekerken, Güney Kore’nin de kısmen başarılı olduğu görülüyor.

Salgının başından bu yana Yeni Zelanda'da 2 bin 181, Singapur’da 58 bin 662 vaka görülürken, bu iki ülkede Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 60'a ulaşmadı.

Güney Kore’de salgının ilk başlarında düşük seyreden vaka sayısı, son zamanlarda günlük 1000 civarında seyrediyor. Bugüne kadar 63 bin 244 vakanın görüldüğü ülkede, 962 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Söz konusu ülkelerin başarılarında, coğrafi yapılarının ada olmasının avantajlarının yanı sıra sınır ve gümrük giriş çıkışlarını daha etkili takip edilmesi, virüse yakalananların tespit, takip ve tecrit yöntemiyle ele alınması, sıkı karantina tedbirleri uygulanması, insan trafiğinin kameralarla takibi ve iletişim vasıtaları başta olmak üzere enformasyon teknolojilerinin etkili şekilde kullanımı öne çıktı.