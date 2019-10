Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu'ndan Barış Pınarı Harekatı’na destek

Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu, Barış Pınarı Harekatı’na destek amaçlı “Her eve ve iş yerine Türk Bayrağı” kampanyasını başlattı. Başta Ankara olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında platform gönüllüleri aracılığıyla bayrak dağıtımı yapılmaya başlandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla istikrarlı bir şekilde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na vatandaşlardan destek gelmeye devam ediyor.

AL BAYRAK İLE DONATILDI

Ankara merkezli Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu , Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için “ Her eve ve iş yerine Türk Bayrağı ” kampanyası başlattı. Platform üyeleri geçtiğimiz hafta sonu başta Ankara olmak üzere 81 ilde binlerce gönüllüsü aracılığıyla Türk Bayrağı’nın yanında Yasin-i Şerif de dağıttı. Platform kurucularından Mustafa Şahin, İlknur Uzun ve Hakan Yılmaz, Melike Hatun Cami ’nin yakınında önceki gün stant açarak al bayrak ve Yasin-i Şerif dağıtımı gerçekleştirdi. Avrupa’da ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına da platform gönüllüleri aracılığıyla bayrak gönderildi. Ordumuzun muzaffer olması için yurt genelinde Fetih suresi de okutuldu.

‘MERHAMETLİ TÜRK GELDİ’ ŞİARIYLA HAREKET…

Platform kurucusu aynı zamanda polis memuru olan Mustafa Şahin, Suriye sınırındaki terör hedeflerini yok etmek için başlatılan harekata tam destek verdiklerini kaydederek, “Biz bu ümmetin çocuklarıyız. Fatih Sultan Mehmet’in torunlarıyız. Biz gece infak eden Hz. Ömer'in mirasında buluşmaktayız. Biz Devleti Osmanlı’nın sadaka taşı kültürünü yaşatmak adına her daim varız. Biz mazlum coğrafyanın evlatlarıyız. Biz ümmet-i Muhammed 'in hidayetine selametine naçizane yardımcı olmaya çalışan neferleriz. Biz gönül ehli cömert kardeşlerimiz ile ne yapabilirisin derdinde bir yetimin yanağına gülücük kalbine sevinç taşımanın umudunda Allah'ın izniyle beklenen Türkleriz.

‘Merhametli Türk geldi’ şiarıyla hayrın olduğu her kapıdan girmeyi hayrın göründüğü her pencereden bakmayı ‘nasip Allah’ım’ diyerek hareket eden neferleriz. Karınca misali biz de bu operasyona destek vermek için kampanyamızı başlattık. Her ev ve iş yerini anlı şanlı Türk Bayrağımızla donatacağız” dedi.

