Düzce'de sınıfta nargile içen öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldı

Düzce Özel Eğitim Anaokulu'nda okul müdürü ve öğretmenlerin sınıfta nargile içmeleri bunu sosyal medyadan paylaşmaları eleştiri konusu oldu. Milli Eğitim olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Düzce Özel Eğitim Anaokulu'nda okul müdürü ve öğretmenlerin sınıfta nargile içmeleri bunu sosyal medyadan paylaşmaları eleştiri konusu oldu. Milli Eğitim olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Düzce'de, engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Düzce Özel Eğitim Anaokulu'nda okul müdürü ve öğretmenler sınıfta nargile içerken çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Eleştiri konusu olun olayın detayları şöyle:

Düzce Beyciler Mahallesi'nde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Düzce Özel Eğitim Anaokulu Okul Müdürü Adnan Kırca ve öğretmenler bir sınıfta nargile içerken fotoğraf çektirip 'Dostlarla muhabbet' yazarak sosyal medyada paylaştı.

Bir süre sonra sosyal medyadan fotoğrafları kaldıran Okul Müdürü Adnan Kırca, açıklama yapmadı.

Fotoğrafın sosyal medyada yayıldığını gören İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada, "Bahsi geçen hususlarla ilgili olarak Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.