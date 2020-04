Market ve Pazar yerlerinde maske zorunluluğu gelmesi üzerine e PTT AVM tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başlandı.

Market ve Pazar yerlerinde maske zorunluluğu gelmesi üzerine e PTT AVM tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başlandı.



PTT’ye ait olan e-PTTAVM tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağına ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında yapılan anlaşmaya istinaden ücretsiz maske dağıtımı yapılacaktır. Maskeler internet üzerinden yapılan başvuru ile satılacağı için vatandaşların sokağa çıkmasına gerek yoktur. Maskeler adreslerine gönderilecektir.



Başvuru yapmak isteyenler e-PTTAVM web adresine girerek ilgili duyuruya tıklamalıdır. Sonrasında açılan form doldurularak başvuru yapılır. Bir kişi aynı evde yaşadığı aile üyeleri için de gerekli bilgileri doldurmak kaydıyla başvuru yapabilecektir. Böylece evdeki herkes maske imkanına kavuşacaktır. Maskeler PTT kargo ile ücretsiz olarak adrese teslim edilecektir.



Her Hafta 5 Maske Hakkı



Ücretsiz maske dağıtımı işleminin kötüye kullanılmaması için sınır konulmuştur. Her bir kişi 1 hafta için 5 maske alabilecektir. Her hafta yeniden sipariş vermek mümkündür. Ticari amaçlı kullanılmaması için sınır uygulanmıştır. 3 katlı cerrahi maskelerden gönderilecektir. Bu maskeler sadece bir kez kullanılmalıdır. Kullandıktan sonra ise dokunulmadan çöpe atılmalıdır.



Market ve Pazar yerlerinde maske kullanımı zorunlu oldu ancak piyasada maske bulmak ya zor ya da çok pahalı. İşte bu nedenle maske kullanamayan olmasın diye ücretsiz maske dağıtımı başladı. Böylece piyasa fiyatları da aşağı çekilecektir.



Başvuru için tıklayın