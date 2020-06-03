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Efsane boksör Muhammed Ali'nin belgeseli bugün TRT Spor'dan yayınlanacak

Efsane boksör Muhammed Ali'nin hayat hikayesini anlatan "I Am Ali - Ben Ali" belgeseli, vefatının 4. yılı olan bugün TRT Spor'da yayınlanacak.
Efsane boksör Muhammed Ali'nin belgeseli bugün TRT Spor'dan yayınlanacak

Muhammed Ali'nin hayat hikayesini anlatan belgesel ve unutulmaz karşılaşmaları ölüm yıl dönümünde TRT Spor ekranlarına gelecek.

Tarihin en büyük sporcularından biri olan Muhammet Ali'nin hayatına ilişkin detayların ve en yakınında yer alan insanların röportajlarının yer aldığı belgesel, 3 Haziran Çarşamba günü saat 23.00'te yayınlanacak.

Muhammed Ali'nin iki unutulmaz maçı da izleyiciyle buluşacak
Vizyona 2014 yılında giren ve izlenme rekorları kıran "I Am Ali – Ben Ali" belgeselinin ardından Muhammed Ali'nin iki unutulmaz maçı da izleyiciyle buluşacak.

Efsane boksörün 1965 yılında Floyd Patterson ile yaptığı maç 4 Haziran Perşembe günü saat 00.50'de, Ernie Terrell ile karşılaştığı mücadele de aynı gün 01.40'ta ekranlarda olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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