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EGM'nin ilk Siber Operasyon Merkezi açıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Siber Operasyon Merkezi hizmete girdi.
EGM'nin ilk Siber Operasyon Merkezi açıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleşen Siber Operasyon Merkezi'nin açılışında, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Erdal Çetinkaya yer aldı.

"DIŞARI ÇIKTIĞIMDA ARTIK ARTIK DAHA HUZURLUYUM"

Soylu, Siber Operasyon Merkezi açılışıyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Siber saldırılara karşı Siber Operasyon Merkezimizi açtık. Dışarı çıktığımda artık daha huzurluyum. Yaşasın Türkiye." ifadesine yer verdi.

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