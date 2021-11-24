EGO’LU ŞOFÖR!

Toplu taşıma aracı kullanan otobüs şoförlerinin işi gerçekten zor.

Saatlerce zorlu trafikte araç kullanarak, yolcuları bir yerden bir yere güvenli şekilde ulaştırmanın telaşını sürdürüyorlar.

Otobüs şoförlerine bağlı olduğu kurumlarca zaman zaman 'Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü' konulu eğitimler veriliyor.

Stres ve öfke kontrolü eğitimleri verilse de bazı şoförlerimiz mesleğiyle bağdaşmayacak hatalara düşebiliyorlar.

Ankara’da toplu taşımayı sıkça kullanan biri olarak geçtiğimiz hafta bir EGO şoförüyle yaşadığım tatsız olayı anlatarak bu konuda bir örnek vermek istiyorum.

Geçtiğimiz 17 Kasım saat 17.00 sıralarında Mamak’ta 355 hat numaralı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait mavi EGO aracına (12-333) binmek üzere durakta bekliyordum.

Önümdeki orta yaşlı bir amcamızın binmesinin ardından ben de tam otobüse adımımı tam atacaktım ki kapı kapandı ve araç hareket etmeye başladı.

Bunun üzerine ben aracın camına parmağımla vurdum, aracın durup beni almasıyla birlikte şoföre neden hemen hareket ettiğini ve beni neden almadığını sordum?

Şoför Bey, sorularıma ters cevaplar verdi… Telefonla konuşmamı bahane etti… “Sen durakta telefonla konuşuyordun” gibi komik bir söz bile söylemeden çekinmedi.

Şoförün üslubu çok kötüydü…

Bunun üzerine tartışma büyüdü.

EGO şoförü beni ve kendi öfkesini yatıştırmak yerine adeta benle kavga etmek için hazır gibiydi.

Ardından sinirler daha da gerilince aracın şoförü, şoför kabininden çıkıp benim üzerime yürüdü; biz burun buruna geldik!

Yolcuların araya girmesiyle birlikte tartışma daha fazla büyümedi.

Eğer yolcular olmasa belki çok tatsız olaylar yaşanabilirdi.

Evet, böyle kötü bir olay yaşadım. Şahsen haklı olduğumu düşünüyorum; ancak haksız da olsam bir şoförün yolcunun üzerine yürümesi ne anlama geliyor!

Bu şoför bu cesareti nereden buluyor!

Stres yönetimi ve öfke kontrolünü sağlayamayan kişilerin şoförlük yapmaması gerekiyor.

Ve bu konuda EGO Genel Müdürlüğüne büyük görevler düşüyor.

İşini layıkıyla yapan, bu tarz olaylarda profesyonelce hareket eden şoförlere saygı ve hürmetlerimle…