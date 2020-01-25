Elazığ'da şiddetli deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Erzurum, Tunceli ve Erzincan'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.

EKİPLER BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından 5 ekibi destek için bölgeye gönderdiklerini söyledi.

UMKE, Türk Telekom, itfaiye ve elektrik arıza ekiplerinin de bölgeye hareket ettiğini dile getiren Karslı, "Yaklaşık 100 kişilik ekibi bölgeye gönderdik. Yardım ve çadır malzemesi dolu 2 tır bölgeye hareket etti." dedi.

Erzincan'da da 112 Acil Servis'ten 5, UMKE'den 2, AFAD'dan 2 ekibinin destek için bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise AA muhabirine, depremin yeri ve büyüklüğü açıklandıktan sonra kentteki arama kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini anlatarak, "AFAD, 112, JÖAK ve jandarma dedektör köpeklerinden oluşan 60 kişilik ekibi, deprem bölgesine çok hızlı şekilde sevk ettik. Allah herkesin yardımcısı olsun, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na depremle ilgili geçmiş olsun dileklerini ileterek yardıma hazır olduklarını bildirdi.