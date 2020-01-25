  • BIST 122.142
  • Altın 300,140
  • Dolar 5,9403
  • Euro 6,5530
  • Ankara -7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -9 °C
»

Elazığ'da şiddetli deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi.
Elazığ'da şiddetli deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Erzurum, Tunceli ve Erzincan'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.

EKİPLER BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından 5 ekibi destek için bölgeye gönderdiklerini söyledi.

UMKE, Türk Telekom, itfaiye ve elektrik arıza ekiplerinin de bölgeye hareket ettiğini dile getiren Karslı, "Yaklaşık 100 kişilik ekibi bölgeye gönderdik. Yardım ve çadır malzemesi dolu 2 tır bölgeye hareket etti." dedi.

Erzincan'da da 112 Acil Servis'ten 5, UMKE'den 2, AFAD'dan 2 ekibinin destek için bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise AA muhabirine, depremin yeri ve büyüklüğü açıklandıktan sonra kentteki arama kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini anlatarak, "AFAD, 112, JÖAK ve jandarma dedektör köpeklerinden oluşan 60 kişilik ekibi, deprem bölgesine çok hızlı şekilde sevk ettik. Allah herkesin yardımcısı olsun, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na depremle ilgili geçmiş olsun dileklerini ileterek yardıma hazır olduklarını bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elazığ'da artçı depremler25 Ocak 2020 Cumartesi 08:14
  • Elazığ'daki deprem 10 ilde hissedildi25 Ocak 2020 Cumartesi 08:13
  • Elazığ'da şiddetli deprem25 Ocak 2020 Cumartesi 08:12
  • Adalet Bakanlığı'ndan Arif Erdem hamlesi24 Ocak 2020 Cuma 19:23
  • Elektrik Kesintisi 25 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ24 Ocak 2020 Cuma 16:45
  • Almanya'da silahlı saldırı24 Ocak 2020 Cuma 16:42
  • YSK'nın yeni Başkanı Muharrem Akkaya24 Ocak 2020 Cuma 15:41
  • ABD Houston'da şiddetli patlama24 Ocak 2020 Cuma 15:40
  • HSK: 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var24 Ocak 2020 Cuma 14:00
  • Türkiye’de sadece Rize’de: Heliski heyecanı başlıyor24 Ocak 2020 Cuma 13:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti