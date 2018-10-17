Elektrik Kesintisi 1 Aralık 2019 Ankara - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 1 Aralık Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 01.12.2019 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 01.12.2019 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 1 Aralık 2019 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 1 Aralık Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

1 Aralık 2019 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

AKYURT elektrik kesintisi

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: BİRLİK

ÇANKAYA elektrik kesintisi

09:30 - 16:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİDERE - Sokak: 1238

HAYMANA elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: KARAGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: KARAHOCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: NİYAZİ SİREL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: TAŞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: TAŞOCAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: KAMELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: DAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: Ş.J.ER METİN SEZER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: YELDEĞİRMENİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: ŞHT.ER MUHSİN AKSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: ŞHT.ER.HALİL YURTTAKALAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: ŞHT.POLİS CELAL SÖNMEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: GALİP ÇAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: Ş.P.Ç.V.Ş.KAVAS ATANUR AYTAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: KARDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: SARDUNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: SÜSEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: GÖKKUŞAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: NİYAZİ SİREL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: SAKİNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: KAYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: SÜMBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: ŞEBBOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: SICAK KUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: ON BİR AY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: MİNE 13:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYAFAKI - Sokak: EVLİYAFAKI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRAKBAYIRI - Sokak: YAPRAKBAYIRI

KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞYAKA MAH.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: FETHİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIŞLA - Sokak: KIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIŞLA - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: ORHANİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: VETERNERLİK MEVKİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: 2075

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: 2051

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: 2074

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: NAZIM ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ÇAKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 186

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 211

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 688

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 685

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 655

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 113

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 212

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 235

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKINCI - Sokak: TUSAŞ(HAVACILAR)

KIZILCAHAMAM elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BEŞİKCİGİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BUHARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: DELİ YUSUF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MEZARLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NURİ ATAKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SELAHATTİN DİNÇER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ŞHT. AYDIN BALCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ŞHT. KADİR AKGÜN

MAMAK elektrik kesintisi

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1663

POLATLI elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI - Sokak: YOLU SAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI - Sokak: YOLUN SOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI - Sokak: KARAHAMZALI 1.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI - Sokak: G_KARAHAMZALI_2.SK 13:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNDOĞAN - Sokak: GÜNDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIHALİL - Sokak: BATI KISIM

Belde/Köy: GÜNDOĞAN - Mahalle:

PURSAKLAR elektrik kesintisi

13:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY FATİH - Sokak: TURGUT REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY FATİH - Sokak: PİRİ REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY FATİH - Sokak: PEKMEZCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY FATİH - Sokak: GÜRSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY FATİH - Sokak: AYDOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY FATİH - Sokak: EKİNCİHAN

ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: E 90 KARAYOLU

YENİMAHALLE elektrik kesintisi

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 204

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 187

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: MACUN MAHALLESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 228

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 256

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 209

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: ABDULHALUK RENDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 223

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 1123

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 261

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 249

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 258

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 238

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1128

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1123

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: UZAY ÇAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSTİM OSB - Sokak: UZAY ÇAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSTİM - Sokak: 240

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSTİM - Sokak: 250 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 204

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 187

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: MACUN MAHALLESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 228

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 256

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 209

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: ABDULHALUK RENDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 223

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 1123

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 261

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 249

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 258

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 238

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1128

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1123

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: UZAY ÇAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSTİM OSB - Sokak: UZAY ÇAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSTİM - Sokak: 240

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSTİM - Sokak: 250

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