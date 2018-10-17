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Elektrik Kesintisi 1 Aralık 2019 Ankara - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 1 Aralık Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 01.12.2019 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 1 Aralık 2019 Ankara - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 01.12.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 1 Aralık 2019 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 1 Aralık Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz.. 

1 Aralık 2019 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

  • AKYURT elektrik kesintisi
09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: BİRLİK

 

  • ÇANKAYA elektrik kesintisi
09:30 - 16:15 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİDERE - Sokak: 1238

 

  • HAYMANA elektrik kesintisi
09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: KARAGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: KARAHOCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: NİYAZİ SİREL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: TAŞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: TAŞOCAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: KAMELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: DAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: Ş.J.ER METİN SEZER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: YELDEĞİRMENİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: ŞHT.ER MUHSİN AKSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: ŞHT.ER.HALİL YURTTAKALAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: ŞHT.POLİS CELAL SÖNMEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: GALİP ÇAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: Ş.P.Ç.V.Ş.KAVAS ATANUR AYTAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: KARDELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: SARDUNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: SÜSEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: GÖKKUŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: NİYAZİ SİREL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: SAKİNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: KAYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: SÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: ŞEBBOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: SICAK KUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: ON BİR AY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: MİNE
13:30 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYAFAKI - Sokak: EVLİYAFAKI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRAKBAYIRI - Sokak: YAPRAKBAYIRI

 

  • KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞYAKA MAH.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: FETHİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIŞLA - Sokak: KIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIŞLA - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: ORHANİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: VETERNERLİK MEVKİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: 2075
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: 2051
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: 2074
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: NAZIM ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ÇAKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 186
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 211
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 688
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 685
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 655
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 113
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 212
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 235
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKINCI - Sokak: TUSAŞ(HAVACILAR)

 

  • KIZILCAHAMAM elektrik kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BEŞİKCİGİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BUHARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: DELİ YUSUF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MEZARLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NURİ ATAKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SELAHATTİN DİNÇER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ŞHT. AYDIN BALCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ŞHT. KADİR AKGÜN

 

  • MAMAK elektrik kesintisi
09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1663

 

  • POLATLI elektrik kesintisi
09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI - Sokak: YOLU SAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI - Sokak: YOLUN SOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI - Sokak: KARAHAMZALI 1.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI - Sokak: G_KARAHAMZALI_2.SK
13:30 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNDOĞAN - Sokak: GÜNDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIHALİL - Sokak: BATI KISIM
Belde/Köy: GÜNDOĞAN - Mahalle:

 

  • PURSAKLAR elektrik kesintisi
13:30 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY FATİH - Sokak: TURGUT REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY FATİH - Sokak: PİRİ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY FATİH - Sokak: PEKMEZCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY FATİH - Sokak: GÜRSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY FATİH - Sokak: AYDOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY FATİH - Sokak: EKİNCİHAN

 

  • ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: E 90 KARAYOLU

 

  • YENİMAHALLE elektrik kesintisi
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 204
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 187
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: MACUN MAHALLESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 228
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 256
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 209
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: ABDULHALUK RENDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 223
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 1123
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 261
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 249
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 258
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 238
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1128
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1123
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: UZAY ÇAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSTİM OSB - Sokak: UZAY ÇAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSTİM - Sokak: 240
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSTİM - Sokak: 250
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 204
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 187
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: MACUN MAHALLESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 228
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 256
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 209
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: ABDULHALUK RENDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 223
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 1123
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 261
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 249
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 258
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 238
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1128
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1123
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: UZAY ÇAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSTİM OSB - Sokak: UZAY ÇAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSTİM - Sokak: 240
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSTİM - Sokak: 250

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