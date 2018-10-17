Elektrik Kesintisi 12 Aralık 2019 Ankara - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 12 Aralık Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 12.12.2019 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 12.12.2019 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 12 Aralık 2019 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 12 Aralık Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

12 Aralık 2019 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

AKYURT elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZAYAĞI - Sokak: KOZAYAĞI 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETADİL - Sokak: AHMETADİL

AYAŞ elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLHANKÖY - Sokak: A KÜMESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLHANKÖY - Sokak: C KÜMESİ

Belde/Köy: İLHANKÖY - Mahalle: 09:01 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: FERUZ - Mahalle:

BALA elektrik esintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOLKÖY - Sokak: TOLKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: BEYNAM KONAKLARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: BEYNAM ÇİFTLİGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: KALE BOĞAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: DAĞ EVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: BEYNAM

Belde/Köy: BEYNAM - Mahalle: 10:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇYAYLA - Sokak: KOÇYAYLA

ÇANKAYA elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRKKONAKLAR - Sokak: 314 09:01 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: TURAN GÜNEŞ 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FAKÜLTELER - Sokak: CEMAL GÜRSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİDANLIK - Sokak: ZİYA GÖKALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİDANLIK - Sokak: CELAL BAYAR 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: TURAN GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: 708

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: 712

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: 713

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: 709

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: TURAN GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: GÖLGELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAK - Sokak: TURAN GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAK - Sokak: 507

ÇUBUK elektrik kesintisi

10:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ABDÜLHAMİTHAN 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIÇAVUNDUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIÇAVUNDUR - Sokak: AŞAĞI ÇAVUNDUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIÇAVUNDUR - Sokak: KARAGÖL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIÇAVUNDUR - Sokak: TOKİ

ELMADAĞ elektrik kesintisi

10:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLDERE FATİH - Sokak: AVCILAR

GÖLBAŞI elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİHİMMETLİ - Sokak: VELİHİMMETLİ MAHALLESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİHİMMETLİ - Sokak: VELİHİMMETLİ BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİHİMMETLİ - Sokak: BAĞLAR MEVKİİ 10:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMURATLI - Sokak: HACIMURATLI 10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İKİZCE - Sokak: İKİZCE 10:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: EVREN YAYINCILIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: ŞAN SİTESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3119

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: KARADERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3089

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: FETİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3092

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3086

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: KONAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3138

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3155

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3093

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3132

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK

GÜDÜL elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE - Sokak: GARİPÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADIOBASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADIOBASI - Sokak: KADIOBASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALİHLER - Sokak: SALİHLER

KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi

09:01 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: KÖY İÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: FETHİYE

KALECİK elektrik kesintisi

10:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: GÜMÜŞPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BAHÇELER

KEÇİÖREN elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: KÜTÜKÇÜ ALİBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: KÜTÜKÇÜ ALİBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: TEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: ANDAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: ATIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: BASIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: HALKALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: KOMUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: ÇAVDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: BİLLURSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: GÜLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: KIRCA

NALLIHAN elektrik kesintisi

09:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKKÖY - Sokak: KAVAKKÖY

POLATLI elektrik kesintisi

15:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MEHMET EMİN YURDAKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ABDÜLAZİZ CAD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYCEĞİZ - Sokak: YOLUN ALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYCEĞİZ - Sokak: YENİ YERLEŞİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYCEĞİZ - Sokak: YOLUN ÜSTÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPINAR - Sokak: AŞAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPINAR - Sokak: YUKARI

SİNCAN elektrik kesintisi

09:01 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK - Sokak: İNCİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK - Sokak: MÜLK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM - Sokak: AHMET KOPARAN

YENİMAHALLE elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 266 09:01 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞTEPE - Sokak: ZÜBEYDE HANIM

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