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Elektrik Kesintisi 12 Aralık 2019 Ankara - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 12 Aralık Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 12.12.2019 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 12 Aralık 2019 Ankara - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 12.12.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 12 Aralık 2019 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 12 Aralık Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz.. 

12 Aralık 2019 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

  • AKYURT elektrik kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZAYAĞI - Sokak: KOZAYAĞI
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETADİL - Sokak: AHMETADİL

 

  • AYAŞ elektrik kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLHANKÖY - Sokak: A KÜMESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLHANKÖY - Sokak: C KÜMESİ
Belde/Köy: İLHANKÖY - Mahalle:
09:01 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: FERUZ - Mahalle:

 

  • BALA elektrik esintisi
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOLKÖY - Sokak: TOLKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: BEYNAM KONAKLARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: BEYNAM ÇİFTLİGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: KALE BOĞAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: DAĞ EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: BEYNAM
Belde/Köy: BEYNAM - Mahalle:
10:30 - 16:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇYAYLA - Sokak: KOÇYAYLA

 

  • ÇANKAYA elektrik kesintisi
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRKKONAKLAR - Sokak: 314
09:01 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: TURAN GÜNEŞ
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FAKÜLTELER - Sokak: CEMAL GÜRSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİDANLIK - Sokak: ZİYA GÖKALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİDANLIK - Sokak: CELAL BAYAR
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: TURAN GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: 708
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: 712
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: 713
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: 709
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: TURAN GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: GÖLGELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAK - Sokak: TURAN GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAK - Sokak: 507

 

  • ÇUBUK elektrik kesintisi
10:00 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ABDÜLHAMİTHAN
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIÇAVUNDUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIÇAVUNDUR - Sokak: AŞAĞI ÇAVUNDUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIÇAVUNDUR - Sokak: KARAGÖL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIÇAVUNDUR - Sokak: TOKİ

 

  • ELMADAĞ elektrik kesintisi
10:00 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLDERE FATİH - Sokak: AVCILAR

 

  • GÖLBAŞI elektrik kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİHİMMETLİ - Sokak: VELİHİMMETLİ MAHALLESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİHİMMETLİ - Sokak: VELİHİMMETLİ BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİHİMMETLİ - Sokak: BAĞLAR MEVKİİ
10:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMURATLI - Sokak: HACIMURATLI
10:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İKİZCE - Sokak: İKİZCE
10:30 - 16:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: EVREN YAYINCILIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: ŞAN SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3119
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: KARADERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3089
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: FETİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3092
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3086
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: KONAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3138
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3155
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3093
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: 3132
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK

 

  • GÜDÜL elektrik kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE - Sokak: GARİPÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADIOBASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADIOBASI - Sokak: KADIOBASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALİHLER - Sokak: SALİHLER

 

  • KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi
09:01 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: KÖY İÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: FETHİYE

 

  • KALECİK elektrik kesintisi
10:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: GÜMÜŞPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BAHÇELER

 

  • KEÇİÖREN elektrik kesintisi
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: KÜTÜKÇÜ ALİBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: KÜTÜKÇÜ ALİBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: TEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: ANDAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: ATIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: BASIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: HALKALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: KOMUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: ÇAVDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: BİLLURSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: GÜLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARARGAHTEPE - Sokak: KIRCA

 

  • NALLIHAN elektrik kesintisi
09:30 - 16:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKKÖY - Sokak: KAVAKKÖY

 

  • POLATLI elektrik kesintisi
15:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MEHMET EMİN YURDAKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ABDÜLAZİZ CAD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYCEĞİZ - Sokak: YOLUN ALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYCEĞİZ - Sokak: YENİ YERLEŞİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYCEĞİZ - Sokak: YOLUN ÜSTÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPINAR - Sokak: AŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPINAR - Sokak: YUKARI

 

  • SİNCAN elektrik kesintisi
09:01 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK - Sokak: İNCİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK - Sokak: MÜLK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM - Sokak: AHMET KOPARAN

 

  • YENİMAHALLE elektrik kesintisi
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 266
09:01 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞTEPE - Sokak: ZÜBEYDE HANIM

 

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