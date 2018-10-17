Elektrik Kesintisi 13 Ağustos 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 13.08.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 13 Ağustos 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 13 Ağustos Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
13 Ağustos 2020 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACETTEPE - Sokak: ÇAYIR
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: KAVAKLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: TATLAR MAHALLESİ
Ayaş planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKLER - Sokak: GÖKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKLER - Sokak: BAVLAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA - Sokak: B KÜMESİ AKKAYA
|13:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: KARAPINAR MEVKİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ŞEHİT ASTSUBAY HAKAN TOYDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: CEVAT KÖPRÜCÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: GÜRPINAR 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: HACIKARA BOSTANLARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: RUŞEN GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: KARAPINAR 3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: KARAPINAR KIRBAŞIYOLU ÜZ.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: PRF.DR.GAZİ YAŞARGİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: OKUL 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: FİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: GÜRPINAR 2.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: GÜRPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: KARAPINAR 4
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ASLIHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ABDÜL HAMİTHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ŞEHİT UZM.ÇVŞ.MUSTAFA BOZKURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ŞEHİT ÜMİT BÖLÜKOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ENDÜSTRİ
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIGÜNEY - Sokak: AŞAĞIGÜNEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞŞEYHLER - Sokak: DAĞŞEYHLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUDAŞ - Sokak: DUDAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HIRKATEPE - Sokak: HIRKATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NUHHOCA - Sokak: NUHHOCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEKLİ - Sokak: SEKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZ - Sokak: YILDIZ KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZ - Sokak: HAMZALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARIGÜNEY - Sokak: YUKARIGÜNEY
|11:00 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİPAŞA - Sokak: ILIMAN KÜME
Çankaya planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZİYE - Sokak: PLATİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZİYE - Sokak: PORTAKALÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZİYE - Sokak: KIRKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZİYE - Sokak: KUŞKONDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZİYE - Sokak: ANDREY KARLOV
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEBUSEVLERİ - Sokak: İLLER
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: ESKİŞEHİR DEVLET YOLU
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEZİRHANE - Sokak: BEZİRHANE MERKEZ
Güdül planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: BEYPAZARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: PERİLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: ŞEHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: ERGENEKON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: GÜNEYCE
Belde/Köy: ÇAĞA - Mahalle:
|13:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: ÇAĞABEY (MESCİT)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: BEYPAZARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: GÜNEYCE
Mamak planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: 84
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYAŞ - Sokak: 1539
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYAŞ - Sokak: 1539/6
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYAŞ - Sokak: 1539/3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYAŞ - Sokak: 1539/5
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYAŞ - Sokak: KAYAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYAŞ - Sokak: 19 MAYIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: OKYERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KARATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BAĞ DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ŞEHİT YÜKSEL ASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: GÜLYAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÜÇGÜLLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCA KÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: MEZARLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: PINARCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÇORAKLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: TEKÇİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: GÜNAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BURCULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: HARMAN YERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: MEHMET AKİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: 19 MAYIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 19 MAYIS
Nallıhan planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEÖZ - Sokak: AŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEÖZ - Sokak: KARAPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKÖY - Sokak: KARAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUKÖY - Sokak: ULUKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUKÖY - Sokak: ULUKÖY MÜCAVİR
Polatlı planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLİKKÖPRÜ - Sokak: YÖRÜK BEYLİKKÖPRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLİKKÖPRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLİKKÖPRÜ - Sokak: ACIBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLİKKÖPRÜ - Sokak: MUACİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLİKKÖPRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLİKKÖPRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLİKKÖPRÜ - Sokak: NAZMİ ELMAS KIŞLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇEKİRDEKSİZ - Sokak: YOLUN ALTI ÇEKİRDEKSİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YASSIHÜYÜK - Sokak: ORTA YASSIHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YASSIHÜYÜK - Sokak: AŞAĞI YASSIHÜYÜK
Sincan planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: TATLAR KÖYÜ
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