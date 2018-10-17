Elektrik Kesintisi 13 Ağustos 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 13 Ağustos Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 13.08.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 13.08.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 13 Ağustos 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 13 Ağustos Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

13 Ağustos 2020 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:



Altındağ planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACETTEPE - Sokak: ÇAYIR 09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: KAVAKLI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: TATLAR MAHALLESİ

Ayaş planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKLER - Sokak: GÖKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKLER - Sokak: BAVLAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA - Sokak: B KÜMESİ AKKAYA 13:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA



Beypazarı planlı elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: KARAPINAR MEVKİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ŞEHİT ASTSUBAY HAKAN TOYDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: CEVAT KÖPRÜCÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: GÜRPINAR 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: HACIKARA BOSTANLARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: RUŞEN GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: KARAPINAR 3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: KARAPINAR KIRBAŞIYOLU ÜZ.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: PRF.DR.GAZİ YAŞARGİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: OKUL 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: FİDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: GÜRPINAR 2.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: GÜRPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: KARAPINAR 4

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ASLIHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ABDÜL HAMİTHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ŞEHİT UZM.ÇVŞ.MUSTAFA BOZKURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ŞEHİT ÜMİT BÖLÜKOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ENDÜSTRİ 09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIGÜNEY - Sokak: AŞAĞIGÜNEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞŞEYHLER - Sokak: DAĞŞEYHLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUDAŞ - Sokak: DUDAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HIRKATEPE - Sokak: HIRKATEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NUHHOCA - Sokak: NUHHOCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEKLİ - Sokak: SEKLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZ - Sokak: YILDIZ KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZ - Sokak: HAMZALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARIGÜNEY - Sokak: YUKARIGÜNEY 11:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİPAŞA - Sokak: ILIMAN KÜME



Çankaya planlı elektrik kesintisi

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZİYE - Sokak: PLATİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZİYE - Sokak: PORTAKALÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZİYE - Sokak: KIRKPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZİYE - Sokak: KUŞKONDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZİYE - Sokak: ANDREY KARLOV 10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEBUSEVLERİ - Sokak: İLLER



Etimesgut planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: ESKİŞEHİR DEVLET YOLU



Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEZİRHANE - Sokak: BEZİRHANE MERKEZ



Güdül planlı elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: BEYPAZARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: PERİLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: ŞEHİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: ERGENEKON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: GÜNEYCE

Belde/Köy: ÇAĞA - Mahalle: 13:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA - Sokak: ÇAĞABEY (MESCİT)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: BEYPAZARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: GÜNEYCE



Mamak planlı elektrik kesintisi

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: 84

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYAŞ - Sokak: 1539

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYAŞ - Sokak: 1539/6

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYAŞ - Sokak: 1539/3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYAŞ - Sokak: 1539/5

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYAŞ - Sokak: KAYAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYAŞ - Sokak: 19 MAYIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: OKYERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KARATEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BAĞ DERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ŞEHİT YÜKSEL ASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: GÜLYAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÜÇGÜLLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCA KÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: MEZARLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: PINARCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÇORAKLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: TEKÇİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: GÜNAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BURCULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: HARMAN YERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: MEHMET AKİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: 19 MAYIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 19 MAYIS



Nallıhan planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEÖZ - Sokak: AŞAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEÖZ - Sokak: KARAPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKÖY - Sokak: KARAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUKÖY - Sokak: ULUKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUKÖY - Sokak: ULUKÖY MÜCAVİR



Polatlı planlı elektrik kesintisi

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLİKKÖPRÜ - Sokak: YÖRÜK BEYLİKKÖPRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLİKKÖPRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLİKKÖPRÜ - Sokak: ACIBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLİKKÖPRÜ - Sokak: MUACİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLİKKÖPRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLİKKÖPRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLİKKÖPRÜ - Sokak: NAZMİ ELMAS KIŞLASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇEKİRDEKSİZ - Sokak: YOLUN ALTI ÇEKİRDEKSİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YASSIHÜYÜK - Sokak: ORTA YASSIHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YASSIHÜYÜK - Sokak: AŞAĞI YASSIHÜYÜK

Sincan planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: TATLAR KÖYÜ



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