Elektrik Kesintisi 14 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 14 Şubat Cuma Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 14.02.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 14.02.2019 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 14 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 14 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

14 Şubat 2020 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:



ALTINDAĞ elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: KAVAKLI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: TATLAR MAHALLESİ

ETİMESGUT elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: MERT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELVAN - Sokak: 1922

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELVAN - Sokak: 1918 13:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: AYAŞ ANKARA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 304

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: AKINCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: SUBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 364

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: DİL DEVRİMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 305

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 308

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 310

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 311

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 313

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 303

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: EMİRYAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 312

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 315

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 2605

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: AYAŞ ANKARA YOLU

GÜDÜL elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLER - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBAŞ - Sokak: AKBAŞ

NALLIHAN elektrik kesintisi

14:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMALAN - Sokak: ÇAMALAN B.M

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZUCULAR - Sokak: KUZUCULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OZAN - Sokak: OZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKİRLER - Sokak: TEKİRLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİCE - Sokak: YENİCE

POLATLI elektrik kesintisi

10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: KUZEY(TOPRAKLIK)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: YUKARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: ORTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: AŞAĞI (GÜLLÜPINAR TARAFI)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: 619

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: 605

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: 601

ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLA - Sokak: KALDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLA - Sokak: KAYACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLA - Sokak: AYANLAR YAYLASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: HINDILLI YAYLASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: KALDIRIM TUZ İŞL.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMZALI - Sokak: HAMZALI

Belde/Köy: HAMZALI - Mahalle:

SİNCAN elektrik kesintisi

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: PEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 117

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 118

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 116

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 120

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: SARAYCIK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 115

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 117. ÇATALTEPE MEVKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 119

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 114

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: KUYUMCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 129

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: SARAYCIK 09:02 - 12:02 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBATLI HASAN

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