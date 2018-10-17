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Elektrik Kesintisi 14 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 14 Şubat Cuma Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 14.02.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 14 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 14.02.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 14 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 14 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

14 Şubat 2020 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:


ALTINDAĞ elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: KAVAKLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: TATLAR MAHALLESİ

ETİMESGUT elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: MERT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELVAN - Sokak: 1922
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELVAN - Sokak: 1918
13:30 - 16:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: AYAŞ ANKARA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 304
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: AKINCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: SUBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 364
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: DİL DEVRİMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 305
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 308
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 310
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 311
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 313
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 303
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: EMİRYAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 312
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 315
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 2605
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: AYAŞ ANKARA YOLU

GÜDÜL elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLER - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBAŞ - Sokak: AKBAŞ

 

NALLIHAN elektrik kesintisi

14:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMALAN - Sokak: ÇAMALAN B.M
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZUCULAR - Sokak: KUZUCULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OZAN - Sokak: OZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKİRLER - Sokak: TEKİRLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİCE - Sokak: YENİCE

POLATLI elektrik kesintisi

10:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: KUZEY(TOPRAKLIK)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: YUKARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: ORTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: AŞAĞI (GÜLLÜPINAR TARAFI)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: 619
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: 605
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: 601

ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLA - Sokak: KALDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLA - Sokak: KAYACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLA - Sokak: AYANLAR YAYLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: HINDILLI YAYLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: KALDIRIM TUZ İŞL.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMZALI - Sokak: HAMZALI
Belde/Köy: HAMZALI - Mahalle:

SİNCAN elektrik kesintisi

09:30 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: PEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 117
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 118
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 116
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 120
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: SARAYCIK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 115
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 117. ÇATALTEPE MEVKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 119
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 114
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: KUYUMCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: 129
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAYCIK - Sokak: SARAYCIK
09:02 - 12:02 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBATLI HASAN

 

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