Elektrik Kesintisi 15 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 15 Ocak Çarşamba Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 15.01.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 15.01.2019 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 15 Ocak 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 15 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

15 Ocak 2020 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

AYAŞ elektrik kesintisi

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: ALAY MEVKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: KİRAZ DİBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: HÜKÜMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKKE - Sokak: TEKKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHKEME - Sokak: KÖY HİZMETLERİ 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA - Sokak: A KÜMESİ

ÇANKAYA elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKUPABDAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKUPABDAL - Sokak: YAKUPABDAL

ÇUBUK elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: STAD 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: OĞUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMİRCİ - Sokak: 1.KÜME

GÜDÜL elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: KÖROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: KARAGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: KOCA MUHTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ALPERENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: OĞUZ KAAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: AHMET ÇAVUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ŞEHİT AYHAN OĞUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: YAĞMUR BABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: SEMERCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: PAMUK DEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: GAZİ ALİ ÇAVUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: SANCAKCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ÖKSÜZLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: BEĞBÖĞREK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: AHMET ONBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: İMAMOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: MENEKŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: SAVAŞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ÇİĞDEM

Belde/Köy: SORGUN - Mahalle:

POLATLI elektrik kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞKÖPRÜ - Sokak: BEŞKÖPRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAK - Sokak: KABAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCAHACILI - Sokak: AŞAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCAHACILI - Sokak: YUKARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZYURT - Sokak: TEPE ÜSTÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZYURT - Sokak: TEPE ALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZYURT - Sokak: KÖPRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZYURT - Sokak: OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZYURT - Sokak: GİRİŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZYURT - Sokak: MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZYURT - Sokak: 100.YIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKTACİRİ - Sokak: AŞAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKTACİRİ - Sokak: SARIKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YARALI - Sokak: YARALI

ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi

11:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TANER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AYDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT CEVAT ALICI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: İLHAMİ UZUNÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: SELAFİ KARAKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KORUTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: TURNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: BAKİ ÜNLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELEY - Sokak: ELEY

SİNCAN elektrik kesintisi

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: SİDRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 124

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 137

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 140

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 123

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 119

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 143

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 136 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: KAZIM KARABEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: FIRAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: ÇAKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: GÜNDÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 124

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 114

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 115

İLGİLİ HABERLER

Gazeteilksayfa.com