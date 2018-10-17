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Elektrik Kesintisi 15 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 15 Ocak Çarşamba Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 15.01.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 15 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 15.01.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 15 Ocak 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 15 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz.. 

15 Ocak 2020 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

  • AYAŞ elektrik kesintisi
09:30 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: ALAY MEVKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: KİRAZ DİBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: HÜKÜMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKKE - Sokak: TEKKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHKEME - Sokak: KÖY HİZMETLERİ
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA - Sokak: A KÜMESİ

 

  • ÇANKAYA elektrik kesintisi
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKUPABDAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKUPABDAL - Sokak: YAKUPABDAL

 

  • ÇUBUK elektrik kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: STAD
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: OĞUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMİRCİ - Sokak: 1.KÜME

 

  • GÜDÜL elektrik kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: KÖROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: KARAGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: KOCA MUHTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ALPERENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: OĞUZ KAAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: AHMET ÇAVUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ŞEHİT AYHAN OĞUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: YAĞMUR BABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: SEMERCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: PAMUK DEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: GAZİ ALİ ÇAVUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: SANCAKCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ÖKSÜZLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: BEĞBÖĞREK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: AHMET ONBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: İMAMOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: MENEKŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: SAVAŞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ÇİĞDEM
Belde/Köy: SORGUN - Mahalle:

 

  • POLATLI elektrik kesintisi
10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞKÖPRÜ - Sokak: BEŞKÖPRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAK - Sokak: KABAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCAHACILI - Sokak: AŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCAHACILI - Sokak: YUKARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZYURT - Sokak: TEPE ÜSTÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZYURT - Sokak: TEPE ALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZYURT - Sokak: KÖPRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZYURT - Sokak: OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZYURT - Sokak: GİRİŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZYURT - Sokak: MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZYURT - Sokak: 100.YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKTACİRİ - Sokak: AŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKTACİRİ - Sokak: SARIKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YARALI - Sokak: YARALI

 

  • ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi
11:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TANER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AYDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT CEVAT ALICI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: İLHAMİ UZUNÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: SELAFİ KARAKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KORUTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: TURNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: BAKİ ÜNLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELEY - Sokak: ELEY

 

  • SİNCAN elektrik kesintisi
09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: SİDRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 124
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 137
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 140
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 123
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 119
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 143
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 136
09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: FIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: ÇAKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: GÜNDÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 124
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 114
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 115

 

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