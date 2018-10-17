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Elektrik Kesintisi 17 Ocak 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 17 Ocak Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 17.01.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 17 Ocak 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 17.01.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 17 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 17 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

17 Ocak 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:


Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞYAKA MAH.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: YOL ÜSTÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2008
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2010
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: ORHANİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: VETERNERLİK MEVKİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

 

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: 1565 HURDACILAR SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: HURDACILAR SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: 3814
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK - Sokak: 3878

 

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